Andrés García se sincera y dice cuáles fueron las drogas que lo tienen luchando contra la cirrosis

Andrés García generó gran preocupación entre sus fans por las fuertes declaraciones que ha dado en las que asegura que su estado de salud es grave y asegura estar “cerca de su final” luego de ser diagnosticado con cirrosis, una enfermedad que le provocó una sustancia que consumió durante un largo tiempo.

El actor, de 81 años, compartió un video en su cuenta de YouTube en el que señala haber tenido una fuerte caída en su casa de Acapulco por la que sufrió una herida en la cabeza en la que recibió algunas puntadas, detalló que ésta fue consecuencia de una preocupante debilidad que tiene y a la que se suma su artritis, pérdida de memoria y el oído.

“No sé si por la cirrosis he perdido la memoria inmediata y he perdido el oído, casi no oigo (…) Me empecé a sentir muy débil, unos dolores en los hombros, en los nudillos, en los omóplatos y varias partes del cuerpo, de hecho, creo que tengo rotos un par de huesos”, dijo en entrevista para “De primera mano”.

Andrés García fue diagnosticado con cirrosis. Foto: Instagram @andresgarciatvoficial

García añadió que su estado de salud se ha complicado y esto lo llevó a pensar en el suicidio, aunque ahora se dijo dispuesto a continuar esforzándose por mejora su salud: “La veo difícil, pero voy a hacer la lucha”. El actor reconoció que es gracias a los cuidados de su esposa, con ya vive, que ha podido mejorar.

"Cometí muchos excesos"

En entrevista para “Ventaneando”, Andrés García se sinceró y habló sobre los excesos que tuvo durante un largo tiempo y por los que ahora lucha contra la cirrosis, pues además de las bebidas alcohólicas el consumo de algunas sustancias afectaron su hígado.

“De todo sustancias, sustanciotas y sustancitas”, dijo el actor al ser cuestionado sobre sus excesos indicando que consumía tequila, whisky y vodka en un mismo día, bebidas que combinaba con drogas como la cocaína, sustancia que fue la que le afectó el hígado.

“Me dieron aprobar y me gustó, esto no es para que lo hagan los demás porque a la larga echa a perder el hígado la cocaína, ya hace un rato que la dejé (…) La disfruté muchos años, pero no es para que lo anden haciendo porque a la larga te da cirrosis, es lo primero que te friega ese tipo de estupefaciente”, dijo.

“Cuando era joven no se me escapaba ni un tequila”, recordó el actor quien detalló que fue entre los 20 y 25 años cuando probó por primera vez la cocaína, pues habrían sido personas cercanas a él quienes le ofrecieron.

