Hija de Andrés García revela inesperada promesa que le hizo su padre

Luego de que fue ingresado al hospital tras una caída que sufrió en su casa, el nombre de Andrés García ha vuelto a tomar relevancia frente a los reflectores, esto debido a que su hija Andrea García declaró que el hombre que le daría vida abusó de ella sexualmente cuando era apenas una niña.

Luego de la declaración por parte de su hija Andrea, García decidió comunicar que actualmente solamente tiene comunicación con sus hijos Andrés Junior y Leonardo, ya que ahora no considera a su hija Andrea.

"Pues cómo no (voy a estar enojado), es una mala persona, se metió con gente de la mafia negra, sé que está metida hasta en la prostitución; yo traté de aconsejarla y me inventó una pende… que yo la había violado desde chiquita. Esa es una verdadera pend…, no tener madre, como si yo necesitara hacer pende…, por eso, para mi ella ni siquiera existe", señaló el actor, de 81 años.