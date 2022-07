Andrés García reveló la inesperada razón por la que se distanció de su hija

Hace ya algunos días que Andrés Garcia sorprendió al mundo con su estado de salud. El actor de 81 años preocupó a su público al destapar que padece cirrosis y que además sufrió un accidente que le ocasionó una herida en el cráneo, producto de un estado eufórico debido a una pastilla psiquiátrica que ingirió.

Andrés García no está para nada motivado y en su canal de youtube manifestó que “se acerca el fin de una de las últimas leyendas del cine mexicano”, refiriéndose a su deteriorado estado de salud que, sumado a la leucemia que tiene hace tiempo, lo mantiene decaído.

Andrés García tiene un delicado estado de salud.

Por otro lado, Andrés, reveló que la relación con su hija Andrea García se quebró a raíz de que supuestamente ésta lo acusó de presuntos tocamientos indebidos que habrían ocurrido cuando era una niña. Según el ex galán de telenovelas, este fue el motivo que lo mantiene distanciado de la conductora de televisión, a quien no ve desde hace alrededor de 15 años.

Andrea García no sólo desmintió el tema, también lamentó que de cierta manera la desconoció, además de que Andrés también señaló que otro factor que dio pie a su distanciamiento habrían sido sus supuestos nexos con gente mafiosa. “Papi, yo te amo, yo nunca dije esas mentiras así que por favor, si en algo te he lastimado, perdóname (...) aunque estas personas quieren separar a familias no lo van a poder hacer porque tú tienes la luz de Dios en tu corazón y en tu mente y tú sabes que te amo y yo nunca dije esas cosas”, expresó la también actriz.

Andrea García desmintió lo que se dijo sobre ella y su padre.

Finalmente, Andrés Garcia contó quien fue la responsable de esta supuesta relación mala que tuvo su hija Andrea: “La que hace darme cuenta de esto, es la mamá de Andrea, María Fernanda que me dice ‘¿Has visto a Andrea?’, le digo ‘No, quién sabe en qué ande’, me dijo ‘A ver si la puedes convencer, anda con unas señoras muy raras, hacen brujería y quién sabe qué’”, recordó.