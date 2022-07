Andrés García perdió "un gran amor" con Carmen Campuzano ¿por culpa de Lyn May?; esto sucedió

Para el galán retirado del cine y la televisión, Andrés García, la ex modelo Carmen Campuzano fue su gran amor, mismo que reconoció como “un amor muy intenso, muy pasional, muy interesante. Uno de los grandes amores de mi vida, efectivamente”, dijo en entrevista para el programa de revista Hoy en marzo pasado.

Caso contrario es como Campuzano ha asegurado tajantemente cuando declaró que actualmente tiene una relación y su compañero de vida merece respeto y que le dé su lugar, indicó además que no da ningún tipo de explicación de otras personas. “Les agradezco que no me pregunten por otras terceras personas que no tienen nada qué hacer ya”, dijo para el programa De Primera Mano.

García y Campuzano llevan varios años sin hablarse

Desde hace poco más de 10 años, Andrés García y Carmen Campuzano no se han dicho ni una sola palabra. El primer actor nacido en República Dominicana afirmó alguna vez que prefiere conservar un bonito recuerdo de la intensa relación que tuvo con la también actriz.

En una emisión de De Primera Mano, Lalo Carrillo reveló el motivo por el cual Andrés García y Carmen Campuzano se enemistaron, y todo parece indicar que fue por culpa de la vedette y actriz mexicana de ascendencia china, Lyn May.

El periodista aseguró que Andrés García y Lyn May tuvieron una relación más allá de la amistad al tener un encuentro sexual. “Terminaron muy de pleito, porque decía Lyn May que también se había acostado con Andrés García”, aseguró.

Lyn May y Carmen Campuzano se pelearon. Foto: Especial

Y agregó: “Las enlazaron en un programa, a Carmen y a Lyn May, y se pelaron. Lyn le dijo 'nariz de moño' y la otra le dijo 'cara de memela', y Andrés no defendió a Carmen y por eso se molestó Carmen”, afirmó el periodista.

En su momento, Gustavo Adolfo Infante dijo que la vedette aseguró haber tenido algo que ver con el ex galán de telenovelas; Sin embargo, el histrión lo negó al asegurar que no había tenido nada, pero sí tuvo una relación con su hermana; no obstante, Lyn May respondió que no tiene ninguna hermana.

En los últimos días se dio a conocer que Andrés García sufrió una caída que le originó una fuerte lesión en su cabeza, que lo hizo pensar en que pasa por sus últimos días de vida. Además, estuvo envuelto en una polémica sobre el presunto abuso que le habría hecho a su hija Andrea García.

SIGUE LEYENDO:

Andrés García pensó en quitarse la vida tras fuertes problemas de salud: "Pasó varias veces por mi cabeza"

Andrés García reveló la inesperada razón por la que se distanció de su hija

RMG