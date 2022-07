Andrés García: Este es el emotivo mensaje que le mandó Rafael Inclán al actor | VIDEO

Después de que el mismo Andrés García, ex galán de cine, emitiera un mensaje donde aseguró que se siente cerca del "final", alertó a todo el mundo del espectáculo. En este caso, uno de sus amigos no se quedó con los brazos cruzados y le envió un emotivo, pero severo mensaje de apoyo: Rafael Inclán.

"Queridos amigos, estos últimos días me he sentido muy cansado y débil, tanto que volví a tropezar. Y sí, otra vez me lastimé. En este programa les muestro lo sucedido y todo lo que conllevó mi caída, consecuencia de mi estado de salud que va decayendo cada día más. Con certeza les digo, siento que estoy cerca de mi final", fue el mensaje que el actor colocó en su cuenta de YouTube.

Con una estampa deteriorada, propia de quien sufre un accidente, Andrés García apareció recostado sobre su cama y siendo atendido por un médico, quien le hizo curaciones en su cabeza. Todo el mundo reaccionó a la grabación y en este caso, el comediante también lo hizo.

¿Cuál fue el consejo que le dio Rafael Inclán a Andrés García?

Rafael Inclán aseguró que intentó comunicarse con Andrés García para desearle pronta recuperación, pues es un "ser bastante querido". Sin embargo, se mostró ligeramente molesto cuando supo que su compañero Eduardo Meza de la Peña, mejor conocido como Lalo "El Mimo" dijo que hay facturas que se pagan y la del primer actor es muy alta:

"Yo no reviso facturas. No soy contador de la vida, díganle al 'Mimo'", respondió en tono serio ante un tema delicado. De igual manera dijo desconocer la situación familiar de Andrés García y que es algo en lo que no se mete, pues no es de su incumbencia. Al final, le envió un contundente mensaje:

"Andrés García apenas vas en 81, igual que yo. Levántate pa' arriba y diviértete. Te quiero y te abrazo cab$%&", dijo frente a las cámaras de diversos medios de comunicación.

