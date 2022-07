Andrés García: ¿Qué es la cirrosis? Síntomas y causas de la enfermedad que padece el actor

Desde hace unos días el nombre del actor Andrés García ha vuelto a ocupar los titulares, esto debido a los problemas de salud que padece, como la cirrosis, por lo que a muchos les ha surgido la duda sobre qué es y cuáles son los síntomas y causas de la enfermedad.

García habló sobre su salud para el programa "De Primera Mano" y reveló que "Desde hace muchos años me recomendaron amigos doctores: 'Bájale Andrés (a la fiesta) porque te puede dar cirrosis y la cirrosis mata'. No hice caso y ahora resulta que tengo cirrosis, pero no para ahí, es una cosa terrible", aseguró el actor

¿Qué es la cirrosis?

De acuerdo al sitio oficial de la Clínica Mayo, "la cirrosis es una etapa tardía de la cicatrización (fibrosis) del hígado producto de muchas formas de enfermedades hepáticas, como la hepatitis y el alcoholismo crónico". El tejido cicatricial reemplaza el tejido sano del órgano y evita que funcione normalmente.

A medida que la cirrosis avanza, se forman cada vez más tejidos de cicatrización, y hacen que el hígado funcione con dificultad (cirrosis descompensada). En el mismo sitio se advierte que la enfermedad en una etapa avanzada es potencialmente mortal.

Síntomas y causas de la cirrosis

La cirrosis es la mayoría de las veces el resultado final de daño crónico hepático causado por una enfermedad prolongada (crónica) del hígado. Según el sitio MedLine Plus, las causas comunes de enfermedad crónica del hígado son:

Infección por hepatitis B o hepatitis C

Alcoholismo

Acumulación de grasa en el hígado cuya causa NO es el exceso de consumo de alcohol (denominada enfermedad del hígado graso no alcohólica [EHGNA] y esteatohepatitis no alcohólica [EHNA]). Está estrechamente relacionado con tener sobrepeso, tener la presión arterial alta, diabetes o prediabetes y colesterol alto.

Las causas menos comunes de cirrosis incluyen:

Cuando las células inmunitarias confunden las células normales del hígado con invasores dañinos y las atacan

Trastornos en los conductos biliares

Algunos medicamentos

Enfermedades hepáticas transmitidas de generación en generación

La cirrosis es la mayoría de las veces el resultado final de daño crónico hepático causado por una enfermedad prolongada. Foto: Pixabay

Es posible que los síntomas no aparezcan hasta que el hígado esté muy dañado. Por lo general, no da señales hasta que las lesiones hepáticas se hacen grandes. Cuando sí hay signos y síntomas, estos pueden incluir:

Fatiga Aparición de hemorragias o hematomas con facilidad

Pérdida de apetito

Náuseas

Hinchazón de las piernas, los pies o los tobillos (edema)

Pérdida de peso

Picazón en la piel

Decoloración amarilla en la piel y los ojos (ictericia)

Acumulación de líquido en el abdomen (ascitis)

Vasos sanguíneos en forma de arañas en la piel

Enrojecimiento en las palmas de las manos

En las mujeres, ausencia o pérdida de periodos no relacionados con la menopausia

En los hombres, pérdida del deseo sexual, agrandamiento de los senos (ginecomastia) o atrofia testicular

Confusión, somnolencia y dificultad en el habla (encefalopatía hepática)

Si una persona tiene cirrosis, debe comer una dieta saludable y bien balanceada, explica el Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales de Estados Unidos, por lo que el paciente debe asesorarse con un médico o nutricionista sobre su alimentación, algo que coincide con las declaraciones del médico de Andrés García, quien indicó que la debilidad del histrión más que a la cirrosis se debía a su mala alimentación pues no ingiere los alimentos que necesita.

