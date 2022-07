Andrés García revela que la cirrosis le ha llevado a sufrir pérdida de la memoria y el oído: "Es una cosa terrible"

Fue el día de ayer cuando se dio a conocer que el primer actor y exgalán de telenovelas, Andrés García, había sufrido una fuerte caída, en la cual se hirió la cabeza, por lo que había sido hospitalizado de emergencia; fue horas antes, mediante su canal de YouTube, en donde el actor del 81 años había confesado que sentía que el final de su vida estaba cerca, debido al deterioro que ha presentado su salud en los últimos meses.

En este contexto, Andrés García, considerado una de los grandes figuras del entretenimiento en nuestro país, realizó preocupantes confesiones durante una entrevista que concedió al programa "De Primera Mano", en donde reveló que debido a la cirrosis que padece ha perdido su "memoria inmediata" así como el oído.

El actor mexicano habló sobre su salud y recordó las advertencias que amigos doctores le habían hecho mucho tiempo atrás: “Desde hace muchos años me recomendaron amigos doctores: ‘Bájale Andrés (a la fiesta) porque te puede dar cirrosis y la cirrosis mata’. No hice caso y ahora resulta que tengo cirrosis, pero no para ahí, es una cosa terrible”, aseguró el padre de Leonardo García.

Andrés García ya no quiere regresar al hospital

Andrés García aseguró que en fechas recientes se ha sentido muy mal y ha tenido fuertes malestares: “Me empecé a sentir mal, muy débil, ya tenía como una semana con dolores en los hombros, en los nudillos, en los omoplatos y en varias partes del cuerpo, de hecho creo que tengo rotos un par de huesos”, declaró en "De Primera Mano".

Ante este panorama el protagonista de telenovelas como "El privilegio de amar" y "El Pantera" destacó que no ha querido visitar un hospital, ya que está cansado de éstos. No obstante, para aminorar los fuertes dolores que padece está tomando un medicamento muy fuerte, el cual le advirtieron no debía confundirlo, pero al parecer le compraron otra medicina, esto lo ha llevado a pensar que alguien lo está envenenando.

“Me mandaron una medicina muy buena para tranquilizarse; un ansiolítico y otras cosas más modernas pero resulta que yo amanecía ‘golpeado’ todos los días y sangre en la cama, en el piso, en el buró y allá a lo lejos en mi memoria, unas pesadillas de estarme peleando en las noches con guerreros de otros países (...) resulta que me peleaba con un enemigo imaginario y en esas vueltas peleando me agarraba a golpes con la pared, pero no captaba yo”, aseguró Andrés García en la entrevista.

La pérdida de memoria le ha traído otros problemas

El actor aseguró durante la entrevista que, además, la pérdida de memoria le ha traído otros problemas, como el que se le olvide las veces que ha tomado sus medicamentos: “Ya he ido como con 4 (doctores) pero como también perdí la memoria inmediata, se me olvida y no me la tomo (la medicina) o me la tomo tres veces”, indicó. Andrés García reconoció el gran apoyo que ha tenido de su esposa Margarita Portillo, a quien consideró una gran mujer:

“Yo no sabía la clase de mujer que tenía, es una buena gran mujer”. Finalmente, Andrés García recordó el día que despertó lleno de sangre: "Me mandan el otro día una pastilla que se llama ‘rivotil’ que dicen que es una cosa suave para quitarte la ansiedad (...) y ahí fue donde amanecí lleno de sangre. Vino el doctor, me puso 6 puntos, ya había habido sangre antes pero no tanta y entonces empiezo a sumar dos y dos y dije ‘¿qué pudo haber sido? ¿Con quién me pude haber peleado?’… vuelvo a ver otro doctor… y le digo ‘me está pasando esto’. Y me dice; ‘dile a Margarita que te compre ‘rivotril’ pero que se asegure que es (el medicamento)', lo trae y era otra medicina (...) entonces o alguien me está tratando de envenenar con obviamente malos intereses”, enfatizó.

