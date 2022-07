“Estoy cerca de mi final”, Andrés García causa preocupación por su estado de salud

Andrés García se convirtió en tendencia en redes sociales durante las últimas horas debido a que en su último video publicado en su canal de YouTube aseguró que presiente que el final de su vida se acerca de forma inminente debido a que su estado de salud se ha ido mermando con mayor rapidez en los últimos meses, incluso, se animó a decir cuál es su última voluntad por lo que a continuación te contamos todo lo que dijo el emblemático galán del cine mexicano.

“Estos últimos días me he sentido muy cansado y débil, tanto que volví a tropezar. Y sí, otra vez me lastimé. En este programa les muestro lo sucedido y todo lo que conllevo mi caída, consecuencia de mi estado de salud que va decayendo cada día más. Con certeza les digo, siento que estoy cerca de mi final”, se puede leer en la descripción del último video de Andrés García.

Andrés García cumplió 81 años el pasado mes de mayo. Foto: Especial

En el video, se escucha que la esposa del actor, Margarita Portillo, explica que el actor sufrió una caída cuando se encontraba en su casa de Acapulco y que debido a ello el legendario actor de “Pedro Navaja” se hizo una cortada en la frente que requirió de dos puntadas, además, señaló que el actor tendría algunos síntomas de cirrosis, los cuales, no ha querido reconocer, no obstante, el dominicano señaló que no quiere pasar sus últimos días en hospitales y dando molestias a sus familiares por lo que aseguró que está dispuesto a aceptar la muerte.

“No estoy acostumbrado a vivir así, a cada paso que doy me estoy cayendo, no he podido vivir así, yo he vivido de otra manera, si hay que morirse, se muere uno y ya”, señaló el actor de 81 años, quien aseguró que pese a todo aún conserva fuerzas para mentar madres ya que esto es su principal esencia.

En otro momento del video, Andrés García expresó que su última voluntad es que lo cremen en una lanchita en las aguas del mar de Acapulco, sin embargo, su esposa se negó argumentando que “no es vikingo y que no está permitido’.

En otro momento del video, se mostró cómo fue que un médico colocó dos puntos quirúrgicos en la herida de Andrés García, quien aprovechó para decir que esperaba que este video no fuera el último que realizaba, no obstante, agradeció las atenciones de su médico de cabecera y se mostró entusiasta.

“Así es amigos. Ojalá no estemos asistiendo a la última aparición de la última leyenda viva del cine mexicano, esperemos que salgamos gracias al doctor Chava, adelante de todo esto”, señaló Andrés García.

Cabe mencionar que el médico que atendió al actor de telenovelas como “El privilegio de amar” y “Mujeres engañadas” mencionó que la debilidad del histrión más que a la cirrosis se debía a su mala alimentación ya que se mal pasa y no ingiere los alimentos que necesita en su dieta diaria, por lo que señaló que si quiere mejorar deberá apegarse a su dieta.

