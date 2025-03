Ximena Sariñana - “Cuento”: LETRA y significado de la canción de la película Amarte Duele

Ximena Sariñana es una de las artistas más versátiles y talentosas de la escena musical latinoamericana. Su canción "Cuento", que forma parte del soundtrack de la película Amarte Duele (2002), es una pieza que ha dejado una marca en la memoria de los espectadores por su profunda carga emocional y su estrecha relación con la trama del filme.

La película Amarte Duele, dirigida por Fernando Sariñana, es un drama romántico que narra la historia de Renata y Ulises, dos jóvenes de diferentes clases sociales que se enamoran en un contexto de desigualdad, discriminación y violencia. La historia, con tintes de tragedia, explora los conflictos sociales y los prejuicios que dificultan el amor entre los protagonistas.

En este marco, la canción "Cuento" acompaña los momentos de mayor dolor y desamor en la historia de los personajes. La letra de la canción transmite un profundo sentimiento de tristeza y resignación, reflejando el desencanto y la frustración de un amor que no puede ser. Con frases como "Ya no quiero saber de ti, ya no quiero verte más", la composición expresa el sufrimiento de una separación inevitable.

El tema es interpretado por Ximena Sariñana con una voz dulce pero cargada de melancolía, lo que refuerza la sensación de nostalgia y dolor. La instrumentación, caracterizada por un tono suave y melódico, acompaña la tristeza de la letra, logrando un balance perfecto entre la música y el sentimiento que la historia de Amarte Duele busca transmitir.

El significado de "Cuento" va más allá de la película. Es una canción que habla del desamor universal, de la ilusión que se desvanece y de la realidad que golpea con dureza. Muchas personas se identifican con la sensación de haber creído en un amor que al final se convierte en solo un cuento, un relato que no se materializa en una historia con final feliz. En este sentido, la canción trasciende su función dentro del filme y se convierte en un himno para quienes han experimentado el dolor de una relación imposible o truncada.

El impacto de "Cuento" se debe en gran parte a la sensibilidad de Ximena Sariñana como intérprete y a la conexión emocional que logra con la audiencia. Su voz, acompañada por una melancólica melodía, convierte a la canción en una pieza inolvidable para quienes crecieron con Amarte Duele y para quienes, a través del tiempo, han encontrado en esta música un reflejo de sus propias experiencias sentimentales.

"Cuento" es mucho más que una simple canción dentro de una película. Es una pieza cargada de emotividad, un relato musical sobre el desamor y la desilusión que resuena con muchas personas. Su participación en Amarte Duele la convierte en una parte esencial de la historia, sellando con música el drama de un amor marcado por las diferencias sociales y la tragedia.

¿Cuanto se puede?

quiero saber

¿Quien tiene menos para comer?

y te convido y pido que no tengas sed

la emocion mece, crece y te quiero ver

Puede que te quiera secuestrar

y despues te vaya a torturar, no sé

pero solo quiero contemplar

cuántas de tus pecas puedo yo entender

porque ya no puedo esperar

quiero que te vengas a tomar un te

y entre todo este bienestar

me acuerdo que ya despegue los pies

Me encimo, afino, termino

y descubro que

el cuento, que cuento, no siento que

quiera ser

y el humo consumo que imagine

enciendo y entiendo que no te conozco bien

Puede que te quiera secuestrar

y despues te vaya a torturar no sé

pero solo quiero contemplar

cuantas de tus pecas puedo yo entender

porque ya no puedo esperar

quiero que te vengas a tomar café

y entre todo este bienestar

me acuerdo que ya despegue los pies