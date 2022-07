¡Fue mentira! Andrea, hija de Andrés García no se acercó a su papá, revela su esposa Margarita | VIDEO

En recientes fechas la figura de Andrea García, hija del actor Andrés García, llamó mucho la atención debido a que se mantuvo alejada de su padre, al parecer a petición de éste debido a que, según ella, medios de comunicación inventaron que él había abusado de ella cuando era una niña.

En un video que la conductora publicó en su cuenta de Instagram, ella aclaró la situación y le pidió de manera directa al ex galán de cine que le permitiera acercarse para que le explicara las cosas. Además, se dijo muy preocupada por el estado de salud de su progenitor, después de que éste anunció que estaba muy mal a raíz de una caída.

La situación de inmediato se mediatizó y el medio De Primera Mano se acercó a Andrea García para preguntarle lo que estaba pasando. Ella aprovechó el foro concedido para reiterar el llamado a su padre para que la atendiera; días después volvió a aparecer en el mencionado programa para decir, contenta, que ya había podido platicar con Andrés García y aclarar los malos entendidos.

Andrea García aseguró que pudo acercarse a su padre (Instagram @realandreagarcia)

Esposa de Andrés García niega acercamiento entre padre e hija

Durante una entrevista para Ventaneando, Andrés García y su esposa Margarita Portillo hablaron sobre el encuentro que tuvieron con Andrés y Leonardo, los hijos mayores del actor; sin embargo, ella negó que Andrea haya buscado a su papá en recientes fechas a pesar de lo que mencionó en las entrevistas y sus redes sociales.

"No. No lo sé, no he hablado con ella, es rara", respondió a las preguntas sobre Andrea.

Portillo dijo que no cree que su pareja espere que la conductora vuelva a buscarlo. De igual manera desconoce si ella tiene las ganas de acercarse como dijo en su video, entre lágrimas.

Sobre los rumores de que la familia García está distanciada, dijo que sí, pero no de la manera que todos piensan. En este caso explicó que todos buscan su espacio, tal como lo hizo él en su juventud, cuando se emancipó de su padre a los 17 años, de igual forma sus hijos quienes buscan tener su "propio territorio y no tener un papá que los esté mandando".

