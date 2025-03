Danny Trejo debuta como conductor en el programa “Misterios Inexplorados” de History

El actor Danny Trejo ha interpretado a asesinos, policías, convictos y narcos, incluso ha participado en el doblaje de videojuegos, pero entre las cosas que le faltaba hacer era conducir, y ahora está feliz por debutar en el rubro en un programa que le permite mezclar su pasión por la historia.

“Era la única materia donde sacaba buenas notas y siempre me resultó interesante. Cuando mi agente me planteó este proyecto, dije que sí, sin duda (...) y este programa es diferente en el sentido en que soy yo, no interpreto a nadie, y me gusta quién soy”, afirmó el actor de 80 años.

Trejo conduce el programa “Misterios Inexplorados”, el cual inicia este 13 de marzo en History”, mostrando 20 casos de “tesoros” que nadie creía que existieran, los cuales lo dejaron perplejo y además considera que es una emisión muy educativa.

“Con la información de este show podemos impresionar a los maestros en la escuela. Además, creo que la historia es uno de los puntos de partida más fundamentales para ver el futuro, porque ésta se repite; el mundo es un lugar hermoso y hay muchos misterios que siguen sin descubrirse y es interesante que lo escuchen los jóvenes”, agregó.

Su pasión por esta disciplina nació en cuarto grado, cuando su maestra, sin querer hizo que se interesara por la materia, así aprendió, por ejemplo, muchas cosas del Río Amazonas y cuando filmó “Anaconda” (1997) en la selva brasileña, cautivó al elenco con los detalles que conocía de la zona.

“Esa fue mi profesora de historia de cuatro grado, no me importaba el Río Amazonas, pero esa señora me enseñó cosas que no sabía, mis compañeros preguntaban durante la filmación y yo contestaba todo, era el gángster en la historia. Me preguntaron por qué sabía tanto y contesté que cuando estuve en la cárcel leí mucho, en ese momento sentí a la Miss que me jalaba de la oreja”, detalló.

Entre los casos que más lo impactaron de este programa fueron todos esos “tesoros” que se encontraron sin estarlos buscando, como el de tres chicos que estaban jugando futbol y uno pateo algo, que resultó ser muy valioso, o el de una mujer que encontró restos de una villa romana cuando estaba planteando frijoles.

GENEROSO CON LA VIDA

El actor también ha producido varios proyectos, tiene restaurantes en distintos países y hasta un sello discográfico donde impulsa a talentos nuevos, ante todo esto está agradecido con la vida y siente que ser así le ha permitido tener tanto éxito.

“Todo lo bueno que me ha ocurrido, pasó por ayudar a otros, y me parece que para tener una buena vida, tienes que estar dispuesto a ayudar a los otros. Vi a gente muy rica con mucho dinero y aún así estar tristes, las personas que son generosas en general suelen ser felices, tenga o no dinero y me parece que esa es la forma en la que a me gusta vivir”, contó.

Recordó que cuando hizo “Blood in Blood Out” (1993), conoció a un preso y muchos años después lo volvió a encontrar, se llamaba Mario, él siguió su consejo, se alejó de los vicios y se dedicó a ayudar a jóvenes con adicciones, después tuvo problemas de salud y Trejo lo invitó a vivir en su casa para que se recuperara. Diez años después, ese hombre salvó a su hijo de morir por una sobredosis.

A DETALLE

Son 20 episodios de misterios inexplorados por todo el mundo.

Al actor también le gusta explorar, seguido viaja a una mina de cristales en Chihuahua.

Pidió paciencia y tolerancia para toda la política de Donald Trump.

En el programa estará acompañado por un grupo amplio de expertos en distintas áreas.

1985 inició su carrera.

80 años de edad tiene.

473 proyectos ha hecho.

FRASE

“Es un sueño hecho realidad, siempre quise trabajar en una serie o en un programa donde pudiera ir a lugares y hacer cosas interesantes”.

MAAZ