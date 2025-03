Sidney Sweeney habría terminado con su prometido, tras posponer su boda y ser vista viviendo sola en un hotel

Sydney Sweeney es una de las actrices más importantes en el mundo de Hollywood, pues desde su descubrimiento mundial en Once Upon In Time on Hollywood de Quentin Tarantino, la actriz solo ha sabido despegar de manera increíble en el cine; su pasó por Euphoria y más producciones la hacen una de las actrices más inteligentes de la industria.

Sin embargo ahora tal parece que su vida sentimental estaría en peligro, pues gracias a TMZ se ha podido saber que no estaría en el mejor momento, peus los rumores de su separación con Jonathan Davino han tomado cada vez más fuerza en el mundo del espectáculo.

Sydney Sweeney y su prometido, Jonathan Davino, llevan casi un mes viviendo por separado, según informó TMZ. La actriz de Anyone But You, de 27 años, se ha estado hospedando en el Hotel Beverly Hills desde mediados de febrero, mientras que Davino, de 41 años, no ha sido visto con ella en ese tiempo.

¿Sydney Sweeney y Jonathan Davino están separandose?

De acuerdo con fuentes del medio, Sweeney ha sido vista en el hotel junto a amigos y con la presencia de un guardaespaldas, pero sin rastro de su pareja. Lo que más ha llamado la atención es que la actriz posee dos propiedades en Los Ángeles, lo que hace que su estancia en un hotel sea aún más llamativa.

En 2022, Sweeney adquirió una casa estilo Tudor en Westwood por 3 millones de dólares, y un año después, junto a Davino, compró una vivienda en Bel Air por 6,2 millones de dólares con planes de renovación. Se especula que las remodelaciones en esta última podrían ser la razón por la que la actriz ha optado por alojarse temporalmente en un hotel.

La última vez que la pareja fue vista junta fue el 20 de enero, durante un descanso en el rodaje de The Housemaid, un thriller filmado en Nueva Jersey que concluyó a principios de 2025, poco antes de la separación temporal de Sweeney y Davino.Esta semana, Sweeney viajó a París para asistir al desfile de otoño 2025 de Miu Miu, donde ocupó un lugar en primera fila. Sin embargo, Davino no la acompañó en la Ciudad del Amor, alimentando aún más las especulaciones sobre un distanciamiento entre ambos.

A lo largo de su relación, la pareja ha mantenido su vida privada alejada de los reflectores, con pocas apariciones públicas juntos. En diciembre de 2023, la actriz declaró a Glamour UK, que quería mantener mucha de su vida en privado, por lo que saber si están separados se complica en estos momentos.

"Todos siempre tienen mucha curiosidad por saber con quién estoy y cómo es, pero creo que es importante tener algo solo para mí”, dijo Sydney Sweeney.

Comprometidos desde 2022, Sweeney y Davino han postergado su boda en más de una ocasión. El mes pasado, fuentes cercanas aseguraron a TMZ que la ceremonia, inicialmente planeada para mayo, fue suspendida indefinidamente debido a sus apretadas agendas.

Mientras tanto, Sweeney continúa con una agenda cargada de proyectos. Actualmente trabaja en la tercera temporada de Euphoria y está en posproducción de una película biográfica sobre la boxeadora Christy Martin, así como de un thriller dirigido por Michael Pearce.