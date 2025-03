Ximena Sariñana - Amarte Duele: LETRA y significado de la canción de Natalia Lafourcade

La música tiene el poder de trascender generaciones y evocar emociones profundas, pero en el caso del cine mexicano, hay canciones que quedaron grabadas en la memoria colectiva por su asociación con momentos emblemáticos de la pantalla grande. Una de ellas es "Amarte Duele", interpretada por Ximena Sariñana y escrita por Natalia Lafourcade, tema principal de la película homónima dirigida por Fernando Sariñana en 2002.

Esta canción no solo capturó la esencia de la historia de amor trágica entre Ulises (Luis Fernando Peña) y Renata (Martha Higareda), sino que también se convirtió en un himno del drama juvenil de principios del nuevo milenio en México. Pero además de su impactante historia, la película dejó huella gracias a su banda sonora que presentó a talentos en ascenso de aquellos años, entre ellos Zoé, Kinky, Volován, Elefante, Natalia Lafourcade y, por supuesto, Ximena Sariñana.

Por ello, la noticia de que la cantante mexicana lanzará un nuevo álbum en el que reinterpreta la emblemática banda sonora de "Amarte Duele", cuasó gran euforia entre las personas que conocieron el amor a través de esta cinta. Con este proyecto, que se estrenará este 12 de marzo, la también actriz busca traer de vuelta la esencia de la película, todo esto a través de las canciones que le dieron vida, como lo fue "Amarte Duele", tema que le dio nombre al filme y lanzó a Ximena Sariñana como una joven promesa de la música.

Así, la canción "Amarte Duele" fue escrita por Natalia Lafourcade e interpretada por Ximena Sariñana para la producción de la película; su letra captura la complejidad del amor, explorando su intensidad y el sufrimiento que puede conllevar. Desde el inicio, la canción establece un paralelismo entre el amor y la distancia, usando al planeta Marte como metáfora de un lugar inalcanzable, mientras se expresa el deseo de estar con esa persona especial, al mismo tiempo que reconoce el dolor que esto implica, generando una sensación de incertidumbre.

te quiero de aquí a Marte aunque la gente siga nuestros pasos yo te pido que no mires el reloj y quedate aunque me duele

Te quiero de aquí a Marte amarte duele tanto que no se que hacer si verte en el aparador, tocarte y quererte amarte duele

A medida que avanza la letra, se refuerza la idea de que este amor enfrenta obstáculos externos, como las opiniones de otras personas, por lo que la cantante suplica que no se dejen influenciar por el paso del tiempo ni por los juicios ajenos, enfatizando el valor de la conexión entre ambos, pese al sufrimiento que pueda traer.

Sin embargo, el conflicto se hace aún más grande cuando se introduce la duda a través de la voz de un tercero: la hermana de la persona amada cuestiona la sinceridad de sus sentimientos. Esta revelación suma incertidumbre a un amor ya de por sí complicado. Es así como a lo largo de la canción se mantiene el contraste entre el deseo y el sufrimiento, mostrando la lucha interna que supone amar intensamente. Estrenada en 2002, "Amarte Duele" fue una de las primeras películas mexicanas en retratar de manera cruda y directa la problemática de las diferencias de clases en la juventud.

