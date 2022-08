Maribel Guardia presume cinturita y marcado abdomen a sus 63 años en moderno look negro

Maribel Guardia vuelve a confirmar que es una de las famosas con mejor figura del medio del espectáculo. Este jueves la actriz se lució en sus redes sociales con un moderno look negro perfecto para presumir su cinturita y marcado abdomen, demostrando que a sus 63 años posee figura de veinteañera.

Guardia celebró su cumpleaños 63 el pasado mes de mayo, y al igual que otras actrices como Olivia Collins y Lourdes Munguía, se destaca en la farándula mexicana al lucir una figura esbelta y trabajada como hace varios años, cuando ganó popularidad en el Cine de Ficheras.

Maribel Guardia presume cinturita en look negro

La actriz y cantante compartió en sus cuentas de Instagram y Facebook dos fotografías en las que se le puede ver posando desde su lujosa residencia y vistiendo un conjunto en color negro que combina un pantalón de aberturas con un top de manga corta en el mismo tono, outfit que complementó con calzado de plataforma.

La actriz se luce con los looks negros perfectos para el verano. Foto: IG @maribelguardia

En las instantáneas que Maribel compartió con sus millones de fans, se le puede ver presumiendo su marcado abdomen y su pequeña cintura en un atuendo negro que llama la atención por su estilo moderno que combina un crop top de escote estilo corazón y un toque sensual de argolla en el centro.

"Qué hay para hoy? AGRADECER SONREÍR Y CONTINUAR #feliz #jueves #look ", escribió la actriz para acompañar la imagen que ya ha recibido cientos de comentarios y miles de "me gusta", demostrando que la edad no es impedimento para lucir sensual en un look descubierto.

Sus compañeros en el medio no pudieron evitar responder a la publicación de Guardia, y entre los comentarios destacan el de la actriz Adriana Fonseca, quien escribió: "Gorgeous" (Preciosa), mientras que el exluchador Latin Lover le dejó el mensaje "Que guapa bizcocho". Por su parte, África Zavala, con quien comparte créditos en "Corona de Lágrimas 2", también reaccionó con emojis de llamas.

Maribel del Rocío Fernández García, nombre real de la actriz, inició su carrera como modelo y participando concursos de belleza, y cada día demuestra que la edad es sólo un número, pues presume atrevidos looks, como los atuendos para hacer ejercicio o formales con los que deja ver su marcado y trabajado abdomen.

Maribel cautiva con su belleza y escultura figura. Foto: IG @maribelguardia

