Lucero enseña a combinar kimono con jeans para un estilo boho-chic

La tendencia boho-chic se ha expandido hasta en el más mínimo detalle, pues así como se puede llevar en las uñas o accesorios, en la ropa también ha causado mucha sensación al ayudar a mantener una imagen muy relajada y desenfadada, pero no por ello lucir desarreglada. Y es que justo esta es la intención de esta estética que se ha popularizado desde la primavera; sin embargo, era de lo más común verla en looks playeros y no en los del día a día, pero Lucero llegó a imponer moda.

Pues la tarde de este miércoles conquistó Instagram con un look magnífico en el que sólo se requieren de tres prendas que son básicas del guardarropa, pero no por ello significa que se trate de una combinación aburrida y sin estilo, pues en el atuendo también se aprecian otras tendencias del momento como los kimonos, jeans holgados y el color verde que desde la primavera se usa en todo tipo de outfits.

Lucero es uno de los mayores referentes de la moda. (Foto: Archivo)

Así puedes robarle el look a Lucero

A través de su cuenta oficial de Instagram, la "Novia de América" compartió una nueva foto acompañada por su ex, Mijares, y aunque sus encuentros cada vez más casuales siguen dando mucho de qué hablar, lo que los fans no pudieron dejar de notar es lo icónico que resulta este look. ¿La mejor parte?, que a pesar de ser una tendencia para mujeres maduras, también se trata de una combinación que se puede llevar a la perfección sin importar la edad.

Y es que el toque colorido de un kimono ayuda a dar esa imagen juvenil y magnífica para usar en todos los estilos, especialmente en lo boho, además que se ha convertido en una prenda que han adoptado tanto las personas más jóvenes como las mujeres maduras, entre ellas Salma Hayek y JLo. Por su parte, Lucero llegó en el momento perfecto para imponer moda, al olvidarse de los bikinis como el complemento perfecto de los kimonos.

En su lugar, la actriz y cantante apostó por unos jeans de color claro con los que se sumó a las grandes tendencias del año: lo holgado. Así que si quieres robarle el look a Lucero, nuestra recomendación es llevar los pantalones de mezclilla acampanados, con cortes rectos baggy o mom. Mientras que para recrear esa tendencia boho-chic, el ruedo de las piernas debe estar deshilachado.

Así impuso moda Lucero. (Foto: IG @luceromexico)

Para combinar, hay que agregar otro de los básicos del guardarropa, es decir, una playera blanca y oversize de cuello redondo y sin escotes ni estampados, ya que debe combinar con el blanco perfecto de unos tenis, mismos que hoy se llevan incluso en los looks más formales para la oficina. Finalmente, hay que agregar un kimono de seda en color verde y con estampado, siempre procurando que se trate de una prenda larga para complementar y crear armonía con el ancho de los jeans.

No olvides agregar accesorios para terminar de estilizar el look, en especial apuesta por aquellas joyas grandes como anillos, pulseras de perlas en varios colores e incluso diseños tejidos. Lo importante para lograr este estilo boho-chic es no tener miedo de llenar las muñecas con pulseras ni los collares más llamativos.

SIGUE LEYENDO

Lucero impone moda con los bikinis más femeninos para mujeres de más de 50 años

Jennifer López posa con el atuendo fitness ideal para mujeres maduras y jóvenes

María León tiene el bikini ideal de verano para mujeres mayores a 30 años