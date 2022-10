Megan Fox se luce con increíble abrigo de mezclilla ideal para revolucionar tus outfits de otoño

Una de las famosas que ha demostrado ser toda una estrella de la moda es Megan Fox, quien gracias a su talento llegó a participar en varias películas y videoclips entre el 2000 y el 2010, década que por muchos es considerada como la mejor etapa de su carrera artística.

No obstante, hoy en día, la también modelo no deja de ser relevante en el mundo del espectáculo, ya que no duda en compartir con sus seguidores de redes sociales los outfits con los cuales se sigue posicionando como toda una fashionista.

Y en esta ocasión, Megan Fox aprovechó para compartir un look de mezclilla muy al estilo de Britney Spears y Justin Timberlake, quienes en 2001 marcaron tendencia en la alfombra roja de los American Music Awards gracias a sus atuendos hechos con esta tela propia de los jeans.

Pero ya que las reglas en el mundo de la moda están hechas para romperse, Megan Fox no dudó en llevar un minivestido de mezclilla entallado con el cual resaltó su figura, el cual fue acompañado de unas botas largas de tela de jeans en un tono un poco más claro que su sensual vestido.

¿Con que combinarías este abrigo de mezclilla que lució Megan Fox?

Aunque lo que más llamó la atención fue su abrigo de mezclilla, el cual además de revolucionar esta prenda de ropa, resulta un complemento perfecto para los looks de este otoño.

De hecho, aprovechando que los abrigos oversize estarán en tendencia durante este otoño-invierno 2022 puedes buscar incluir una gabardina como la de la bella actriz en tus outfits de esta temporada.

Recuerda buscar algún abrigo de mezclilla que se adapte a tu estilo, aunque si tienes una mente abierta, uno con detalles en peluche como el de Megan Fox le sentará perfecto a cualquier tipo de prenda con el que busques combinar esta tendencia que además de coronarte como una diosa de la moda, te hará estar calientita durante esta fría época.

No es necesario que como la bella modelo lleves todo un look de mezclilla, ya que las prendas que más te conviene rescatar de su atuendo son la gabardina y las botas largas, ropa que como te mencionamos previamente, será lo más chic para este otoño 2022.

Megan Fox llevó la mezclilla hasta en su bolsa

