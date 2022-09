Rosalía se despide del estilo "Motomami" y adopta el rosa Barbie como su nueva tendencia

Desde el pasado mes de junio el mundo entero ha presumido una de las mejores tendencias de moda que en cuestión de días se volvió viral y bastaron un par de semanas por verla en todos lados, especialmente entre las famosas. Se trata del estilo inspirado en Barbie que causó furor desde que se dieron a conocer las primeras fotos de Margot Robbie caracterizada como este famoso personaje y aunque el gran furor fue durante el verano, ahora todo parece indicar que esta estética increíblemente rosa seguirá hasta el otoño.

Por supuesto, siguen siendo las celebridades quienes dictan cómo lucir sensacionales y si en la temporada pasada vimos minivestidos de cuero en color rosa Barbie, así como botas chunky blancas para lograr la combinación perfecta, para el otoño el estilo se ha modificado un poco para llevar las tendencias del momento como son los abrigos, vestidos con otros cortes y las infaltables botas altas que son la gran sensación, tal y como demostró recientemente Rosalía.

Rosalía acaba de presumir el look perfecto para volver a la fiebre por Barbie. (Foto: IG @rosalia.vt)

Y es que a lo largo del año hemos visto a Rosalía conquistar el mundo de la moda, ya sea con sus icónicos looks con los que creó la tendencia "Motomami" que incluso ha llevado Rihanna en la que el cuero, el color negro y el estilo de los bikers impresionó a todo el mundo; sin embargo, con su atuendo cumpleañero demostró que el Barbiecore aún no termina y que de hecho los últimos meses del año son ideales para lucirlo de la forma más glamurosa y digna de esta muñeca que por décadas ha conquistado el corazón de chicas y grandes.

Rosalía dicta cómo llevar el estilo ultra rosado sin perder la estética "Motomami"

A través de su cuenta de Instagram, Rosalía compartió una serie de fotos que aparentemente fueron su celebración de cumpleaños número 30 y para un día tan importante no podía dejar de llevar los looks más icónicos de la temporada en el que no sólo presumió una falda tableada para un atuendo más relajado, sino también la combinación de tres básicos del guardarropa para lograr la imagen de la muñeca rubia y de ojos azules.

Así impuso moda la cantante. (Foto: IG @rosalia.vt)

Desde nueva york, la intérprete de "Despechá" volvió a conquistar el mundo de la moda al combinar su clásica imagen con toques de biker y Matrix, eso sí con el toque más femenino y sensacional con el color rosa como protagonista, un atuendo del que no dudamos dará mucho de qué hablar en las próximas semanas gracias a las personas que intenten recrear esta combinación en la que de paso agregó varias de las tendencias del otoño.

Una de las primeras es un vestido negro con escote halter y la falda a medio muslo para así lograr el balance perfecto entre el resto de prendas y accesorios del atuendo; mientras que para crear armonía con el corte de la prenda, en especial en estos días en los que el aire y el frío comienzan a notarse, Rosalía también apostó por un abrigo largo de cuero en el que llevó otra de las grandes tendencias del momento: las hombreras.

Finalmente, para darle ese toque de Barbie, la intérprete española lució unas preciosas botas altas en color rosa que le dan un toque muy sensacional al atuendo entero y con las que la famosa de 30 años recuperó la fiebre por llevar este tono al siguiente nivel sin dejar de considerar otros aspectos básicos de la moda.

El balance perfecto entre Barbie y Motomami lo consiguió Rosalía. (Foto: IG @rosalia.vt)

