Ángela Aguilar confirma que el estilo de Barbie se queda para el otoño con este look en rosa

El estilo de Barbie no deja de causar sensación entre las amantes de la moda y las famosas, quienes han demostrado que no sólo fue una tendencia pasajera del verano, sino que es la opción perfecta para robarse todas las miradas durante el otoño y la gran novedad es que el color rosa sigue siendo el gran protagonista, ya sea en unas botas altas como las de Rosalía o con un look total pink como el que recientemente presumió Ángela Aguilar.

Y es que muchas mexicanas, entre las que destaca el nombre de Ángela Aguilar, se han convertido en los grandes referentes de la moda y el estilo, algo que han confirmado en repetidas ocasiones al llevar los outfits más icónicos de la temporada; sin embargo, el otoño a penas empieza y las ideas poco a poco comienzan a surgir, aunque este martes la cantante de regional mexicano se robó todas las miradas con la combinación perfecta para lograr el Barbiecore que ahora se lleva hasta en las uñas.

A través de su cuenta de Instagram, la intérprete de "En realidad" compartió una serie de fotos para demostrar que su estilo es único y que así como un día los jeans holgados y camiseta oversize son la combinación perfecta, en otras ocasiones puede derrochar estilo con varias tendencias del momento y colores encendidos hasta lograr el look más elegante, femenino y a la moda como este en el que el rosa la hace destacar como ningún otro tono.

Ángela Aguilar conquistó la red con este look rosa. (Foto: IG @angela_aguilar_)

Con su publicación, Ángela Aguilar acaba de demostrar que el otoño seguirá dominado por esta tendencia de lucir como muñeca y que además el tres de octubre no es la única fecha en la que se puede llevar un rosa así de brillante y con el cual robarse todas las miradas. Por si fuera poco, la famosa de 18 años dio una cátedra de moda para lucir arreglada en cuestión de segundos con prendas muy cómodas.

Para este icónico look, la "princesa del regional mexicano" creó un outfit monocromático apostando por un tono neón en el que sólo hay básicos del guardarropa, por lo que es muy fácil de recrear y presumir la tendencia Barbie en cualquier momento. La combinación con la que se robó todas las miradas consta de un chándal de tiro alto y holgado.

Mientras que para completar un top con escote halter que permite presumir los brazos es una excelente alternativa, además que resulta la opción perfecta para lograr esa imagen juvenil que toda mujer desea y a la vez se puede llevar un toque bastante coqueto gracias a que el abdomen queda a la vista.

Por supuesto, Ángela Aguilar sabe mejor que nadie que un outfit nunca está listo sin accesorios y para lograr esa imagen perfecta inspirada en Barbie, con un toque de glamur, la cantante agregó joyería dorada en un par de pulseras y pendientes; mientras que para renovar su estilo olvidó su clásica melena corta suelta por un recogido que hace más elegante el look.

