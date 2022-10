Mía Rubín da lecciones de moda para jovencitas en short brillante

Mía Rubín es una de las jóvenes artistas que ya impone con su estilo, pues la hija de Andrea Legarreta da lecciones de moda con los atuendos que comparte en sus redes sociales, como el conjunto de short y top brillante con el que sorprendió a sus miles de fans en Instagram.

La también hija del cantante Erik Rubín está por alcanzar el millón de seguidores en la plataforma de Meta, y es que es gracias a las redes que ha dejado ver que heredó la belleza y estilo de su mamá, al igual que su hermana menor, Nina, con quien ha dejado ver tiene una excelente relación.

Mía Rubín se luce en look brillante y da clases de estilo

La joven cantante compartió en su cuenta oficial de Instagram una serie de imágenes de su reciente colaboración con una conocida marca de ropa, fotografías en las que se le ve posando con mucho estilo con un moderno y juvenil conjunto en tela brillante.

Mía da clases de moda para jóvenes. Foto: IG @miarubinlega

En las instantáneas que Mía compartió en la plataforma, donde cuenta con 963 mil fans, se le ve luciendo un coqueto coordinado que combina un short corto con un top de escote en "V" y detalle de metal al centro, look con el que dio lecciones de moda para jovencitas, al tratarse de un conjunto divertido y chic.

Con su atuendo, la joven intérprete vuelve a demostrar que heredó el estilo de Andrea Legarreta, quien también ha mostrado ser una amante de la moda y estar siempre en tendencia, como su hija lo confirmó con otros atuendos que presumió en la misma publicación.

Aunque la hija de ex Timbiriche no publica de forma constante sus looks, en las instantáneas que tiene en su cuenta oficial de la plataforma de Meta, se puede confirmar que es una auténtica fashionista.

La cantante sigue los pasos de su padre en la música. Foto: IG @miarubinlega

En otras fotografías que Mía Rubín, de 17 años, compartió con sus miles de seguidores en Instagram, se le puede ver posando con un conjunto de falda-short y chaqueta corta en polipiel de color café, un atuendo perfecto para la temporada de otoño. Mientras que en una última instantánea se lució en un look retro de minifalda y top de estampado tie dye (desteñido).

Así, la hija de la conductora de "Hoy", que hace sólo unas semanas dejó ver que fue portada de una revista junto a Alex Fernández, hijo del cantante Alejandro Fernández, demuestra que es una de las artistas jóvenes que ya se coloca como referente de moda y estilo.

Mía derrocha estilo con sus looks modernos y juveniles. Foto: IG @miarubinlega

