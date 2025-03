Fue la actriz más bella de Televisa, se alejó de la TV sin ninguna explicación y así es su vida lejos de las cámaras

La industria del espectáculo nos ha demostrado que la fama es momentánea y en cualquier momento se puede acabar. Ya sea por decisión propia o por los planes que tienen las distintas televisoras varias famosas se han visto "obligadas" a dar un paso al costado para llevar una vida alejada de los reflectores.

Hace unos años los seguidores de Televisa fueron testigos del repentino debut de una bella y talentosa actriz que poco a poco comenzó a ganar popularidad entre los televidentes. A pesar de que su carrera iba en pleno ascenso, actualmente lleva varios años alejada de todo lo relacionado con la farándula y el entretenimiento.

La actriz fue una de las favoritas. Foto: Especial

¿Qué fue de la actriz Berenice Noriega?

A inicios de los años dos mil la televisora de San Ángel impulsó la carrera como actriz de la joven, Berenice Noriega. Con el paso del tiempo la actriz demostró su incuestionable talento frente a las cámaras, logrando colaborar con los melodramas más importantes del país.

Noticias Relacionadas Fue la actriz y conductora más hermosa de TV Azteca, quedó en el olvido durante 6 años y así luce en la actualidad

A lo largo de su exitosa carrera, Berenice Noriega derrochó talento y belleza en telenovelas como "Las vías del amor", "Bajo la misma piel", "Amarte es mi pecado", "Mujer de madera" y "Rubí". Sus actuaciones la llevaron a ser considerada una de las más reconocidas en los pasillos de Televisa.

Además de destacar en las telenovelas, Berenice Noriega también tuvo un destacado paso en películas como "Ladies Night" y en la serie de televisión "Mujer, casos de la vida real", conducido por Silvia Pinal. Después de destacar en México probó suerte en proyector internacionales como "Wings", "Ocean Front Property" y "You Eat What You Kill".

La actriz lleva varios años alejada de las cámaras. Foto: Televisa

Así luce actualmente la actriz Berenice Noriega

Tras destacar en las mejores telenovelas de México, Berenice Noriega, probó suerte en la industria internacional en distintas series de televisión y cortos. De acuerdo con distintos medios su última aparición fue en la película "Casi treinta" que se estrenó en 2014.

A pesar de que lleva bastante tiempo alejada de las cámaras de México, Berenice Noriega sigue siendo recordada por su trayectoria en Televisa, sobre todo por los papeles que hizo en varios capítulos de la serie "Mujer, casos de la vida real". En su cuenta en Instagram la actriz tiene más de cuatro mil me gusta, quienes disfrutan de las imágenes que comparte la famosa.