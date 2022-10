Pezoneras de corazón, el detalle perfecto para tus looks con transparencias

Es un hecho, las prendas con transparencias son la gran tendencia del otoño y aunque existen muchas formas de llevarlas con las cuales lograr que un look se vea elegante tal y como han demostrado royals como Charlène de Mónaco, también se pueden crear outfit más arriesgados y atrevidos en los que dejar la piel a la vista tenga un toque diferente con el cual causar sensación. De acuerdo con algunas famosas, el truco para lucir icónica sin "enseñar de más" está en las pezoneras de corazón.

Y es que en un momento en el que la ropa con transparencias se lleva a todos lados, prueba de ello son los looks que nos han regalado en las últimas semanas las actrices Zendaya y Florence Pugh con vestidos que dejan ver la piel sutil mente bajo una tela de encaje, con logos o lisa, un detalle como las pezoneras de corazón no podía pasar desapercibido. Por supuesto, no es regla general llevarlos en toda ocasión, pues el movimiento Free the Nipple cada vez gana más fuerza entre las mujeres, por lo que dejarlos al descubierto totalmente también es un gran acierto de la moda del momento.

También se pueden llevar en looks muy discretos. (Foto: IG @miakhalifa)

Sin embargo, para quienes prefieren algo más discreto e incluso con un toque femenino, este complemento para cubrir los pezones puede ser una alternativa y llevarse en todo tipo de looks, desde aquellos vestidos con escote strapless como los que acostumbra usar Georgina Rodríguez, hasta las blusas de manga larga y con estampados en la que la piel se puede ver a través de la prenda.

El resultado, por extraño que parezca, es bastante glamuroso, ya que se agrega al atuendo un detalle muy innovador que ayuda a elevarlo. Claro que así como se puede dar el toque final a un outfit también puede resultar un tanto polémico, ya que la textura y la forma del corazón serán bastante evidentes, por lo que es muy probable que todas las miradas se dirijan a la zona.

A pesar de ello cada vez más celebridades dan cátedras de moda en las cuales este tipo de pezoneras tienen una gran relevancia e impacto. Una de ellas es Mia Khalifa quien ha logrado darle a su imagen el toque final con este accesorio y algo que no puede pasar por alto para nadie es que llevarlo en tonos diferentes puede ser un gran acierto como la vez que combinó las negras con un vestido blanco.

Y en los más arriesgados. (Foto: IG @miakhalifa)

Sin embargo, como advertíamos al inicio, las pezoneras de corazón se han convertido el complemento perfecto de las prendas con transparencias, en especial cuando se habla de una blusa y es que muchas veces uno de los retos es dar con el brasier perfecto para que el diseño de la prenda que lo va a cubrir no resulte afectado.

Por otro lado, no podemos negar que se trata de la tendencia de otoño perfecta para aquellas personas que quieren comenzar a dejar en el pasado los brasieres, pero que aún están temerosas por el impacto que esto pueda tener en su imagen porque sabemos mejor que nadie que la transición puede llegar a ser difícil, pero los comentarios que aseguran que con el Free the Nipple se puede mantener una enorme comodidad no dejan de sorprender a muchas.

Así que si este otoño quieres estar en tendencia, sin duda debes probar las pezoneras de corazón y darle un toque renovado a tus looks, además que los detalles de tus prendas serán los grandes protagonistas. ¿Las usarías?

¡Lleva las transparencias a otro nivel! (Foto: IG @miakhalifa)

