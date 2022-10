Balenciaga y Kim Kardashian en la mira por arriesgada minifalda y top de cinturones

La firma española, Balenciaga, no deja de acaparar la atención mundial con sus arriesgadas colecciones en las que destacan tacones de más de 30 mil pesos, tenis "rotos", bolsas de basura de 34 mil pesos o un bolso que recrea la imagen de una reconocida marca de papas fritas, mismos que han sido objeto de burlas y de memes, pero que no han evitado que grandes celebridades las lleven en sus mejores looks. Ahora, Kim Kardashian acaba de agregar una nueva tendencia a su guardarropa y los comentarios a favor y en contra no se han hecho esperar.

Y es que la tarde de este miércoles, la socialité compartió una sesión de fotos en la que muestra uno de los nuevos diseños de Demna, el director creativo de Balenciaga, y cuyo estilo se puso en la mira de todos por estar hecho sólo de cinturones. Por supuesto, fue cuestión de minutos para que ver el par de prendas puestas en el cuerpo de Kim Kardashian se volvieran virales y es que a pesar de lo arriesgada que resulta la idea, se trata de la tendencia perfecta del momento.

Así luce una mini falda y top hechas de cinturones. (Foto: IG @kimkardashian)

"Cuando no pude ir al show de Balenciaga, Demna me envió el show", escribió la modelo y empresaria en una sesión de fotos en la que posó desde un piso lleno de tierra y de hojas de árbol secas, un estilo también muy característico de la firma. En una primera toma sólo se alcanzan a ver las hebillas de los cinturones en el costado de su cuerpo, mientras que las correas sobrantes caen hacia todas direcciones logrando que el atuendo sea muy sensacional.

Y aunque recostada pareciera una sola pieza, lo cierto es que el diseño es una minifalda y un top con escote strapless para mantener la forma natural de los cinturones, siempre guiándose por una postura horizontal. Algo que no pasó por alto para nadie es que ninguno de los accesorios es idéntico (a excepción del color), ya que las hebillas cuentan con diferentes formas que van desde lo cuadrado, lo circular y ovalado, dándole a las prendas un estilo único.

Por supuesto, lo que más llamó la atención es que al poder ajustarse a la perfección, el detalle de los cinturones es magnífico para entallar la figura y lograr que el cuerpo se vea lleno de curvas, una tendencia que Kim Kardashian ha dominado a la perfección por años y que su evidente pérdida de peso no ha logrado opacar.

Kim también lució unos lentes oscuros como toque final a su look. (Foto: IG @kimkardashian)

Además, con una mini falda y top como estos se mantiene la tendencia de llevar cuero durante el otoño, una propuesta que se ha visto desde el verano pasado en celebridades de todo el mundo y con todos los estilos imaginables. Por su parte, la empresaria y estrella de "The Kardashians" también ha lucido esta apuesta en más de una ocasión, incluyendo uno de sus más recientes looks con el que conquistó Instagram con lencería brillante y pantalón de cuero.

Con este look Balenciaga una vez más confirmó que las tendencias arriesgadas las tiene su firma y que a pesar de la polémica que pueden llegar a despertar en redes sociales, famosas como Kim Kardashian están dispuestas a llevarlas sin importar la ocasión y logrando derrochar estilo o causando furor en redes sociales al tratarse de alternativas perfectas para cada temporada.

Aunque con esta arriesgada idea todos los ojos se pusieron tanto en la marca como en la modelo, los usuarios de redes sociales aprobaron la tendencia dejando comentarios como "hermosa", "increíble" y "diosa", algo que no se logró del todo a principios de año, cuando la también madre de familia cubrió su cuerpo con una cinta amarilla que incluso le dificultó el movimiento y que despertó una ola de memes.

La modelo también se dejó ver con un rostro libre de maquillaje. (Foto: IG @kimkardashian)

