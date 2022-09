Kim Kardashian conquista Instagram con lencería brillante y pantalón de cuero

Los looks más icónicos de la temporada tienen una característica en común: dejan la lencería a la vista, ya sea cómo demostró Gigi Hadid hace unos meses al presumir el resorte de las bragas o con la nueva tendencia impuesta por decenas de celebridades al apostar por un top tipo bikini como el complemento perfecto a cualquier atuendo. Aunque esta idea la habíamos visto hasta antes de los 30 años, ahora Kim Kardashian confirmó que se puede llevar a cualquier edad.

Pues a sus 41 años de edad e iniciando una "nueva era" en su estética que se caracteriza por colaboraciones con grandes marcas como Balenciaga y Dolce & Gabbana, la socialité no ha dejado de ser tendencia en redes sociales, ya sea por imponer moda con los looks más brillantes, con su melena rubia platinada y en capas, o bien, por divertidos momentos en los que caminar puede ser toda una tortura por lo entallado de sus vestidos. Por supuesto, en todo momento luce icónica y ahora lleva una de las tendencias más sensacionales del otoño.

Se trata de un look en el que la lencería brillante y un pantalón de cuero, así como un choker con dije se robaron todas las miradas y nuevamente la coronaron como el referente de la moda más importante. Y es que en un video que compartió a través de su cuenta de Instagram, Kim Kardashian dio una cátedra de moda para lucir espectacular y muy glamurosa con todos los elementos antes mencionados.

Es la tendencia más arriesgada del otoño. (Foto: IG @kimkardashian)

En su impactante cátedra de moda, Kim Kardashian apostó por un top micro con corte triangular y repleto de brillos que ayudan a lograr esa imagen elegante, en especial si se lleva en color negro. Por otro lado, se lució con la prenda más deseada del año: los pantalones de cuero, que si bien tienen una larga lista de aspectos para considerar para verse bien, la estrella de programas como "Keeping Up with the Kardashians" o "The Kardashians" compartió unos cuantos más.

Uno de los primeros aspectos que no debe pasar por alto es apostar por un tiro alto y es que este detalle ayudará a estilizar la figura al marcar la cintura y dar volumen a las caderas; al mismo tiempo, el corte ayudará a crear armonía en el look, sobre todo al llevar la lencería a la vista. Por otro lado, demostró que el corte recto es una de las mejores opciones y que para destacar aún más, la prenda también puede llevar pedrería que aporte más brillo a la imagen.

Lencería a la vista, la tendencia de otoño favorita de las famosas

Aunque el reciente look de Kim Kardashian causó revuelo en la red, no es la primera celebridad en llevar lencería, pero sí confirmó lo que muchas venían adelantando al ver combinaciones como la anterior como una de las tendencias perfectas para derrochar estilo en otoño. Por supuesto, cada quien lo ha hecho a su estilo y así como el brillo destaca, los colores oscuros también.

Yalitza Aparicio lleva una versión muy elegante. (Foto: IG @yalitzaapariciomtz)

Entre los rostros que destacan por haber causado sensación al lucir los tops de brillantes, destaca Yalitza Aparicio, quien lució un diseño mexicano en el que se mantiene la forma clásica de un top de bikini, pero para dejar menos piel a la vista y complementar su outfit, agregó un chaleco de calaca punk y un pantalón de vestir.

Por otro lado Galilea Montijo demostró que se puede llevar este estilo en una imagen más casual, pero también llena de glamur; para ello apostó por una blusa de cuello alto y manga larga en color negro y sobre ella agregó el top brillante, un contraste que hace resaltar aún más a la prenda y como toque final lució unos jeans y botas de cuero.

Claro que la lencería no siempre se tiene que llevar desde este lado extremadamente brillante, pues otras famosas como Danna Paola o Michelle Salas (una prueba más que es una tendencia perfecta para llevar sin importar la edad) han apostado por lencería oscura que combina con todo tipo de prendas, como unos jeans holgados o una falda lápiz para una imagen más chic.

Así se puede seguir esta tendencia de la forma más discreta. (Foto: IG @galileamontijo)

Danna Paola demuestra cómo llevar lencería en looks casuales. (Foto: IG @dannapaola)

Michelle Salas presume el look más elegante con lencería a la vista. (Foto: IG @michellesalasb)

