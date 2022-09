VIDEO | Kim Kardashian vive drama con ajustado vestido por el que casi cae de las escaleras

Kim Kardashian ha demostrado que está dispuesta a hacer lo que sea por no perder el estilo, tal y como sucedió durante su participación en la Semana de la Moda en Milán donde lució un espectacular vestido plateado con brillantes por el que estuvo a punto de sufrir un accidente en las escaleras debido a que éste practicante le impedía caminar.

La socialité, de 41 años, no duda en revelar los momentos de drama y tensión que ha pasado debido a incómodos atuendos por los que lucha debido a lo bien que delinean su impactante figura. Desde someterse a polémicas dietas hasta sufrir accidentes, la empresaria hará hasta lo imposible por lucir más hermosa que nunca.

Esta vez compartió un video a través de sus redes sociales con el que muestra el drama que vivió gracias a un vestido Dolce & Gabbana corte recto con un elaborado corsé con tiras cruzadas al frente, pues el largo le llegaba hasta los tobillos y al no ser elástico le impedía caminar.

La también influencer se vio obligada a subir con pequeños brincos las escaleras y debido al riesgo que esto implicaba dos personas tuvieron que sostenerla, incluso, desesperada preguntó por un elevador. Finalmente, llegó al vehículo que ya la esperaba y al que también tuvo que subir con un brinco sin poder sentarse bien del todo por no poder doblar sus piernas.

Kim Kardashian y la moda

Esta no es la primera vez que la empresaria atraviesa todo un drama debido a su insistencia por lucir elegantes o extravagantes looks, incluso, en entrevista para The New York Times señaló que estaba dispuesta a comer excremento todos los días si le dijeran que eso la haría ver más bella: “Amo intentar cualquier cosa que te haga sentir y ver joven”.

Lo mismo ocurrió durante el Met Gala de este año donde causó gran revuelo por el vestido que usó, pues se trataba del mismo que lució Marilyn Monroe en 1962 durante su presentación en el Square Garden donde cantó “Feliz cumpleaños” al presidente John F. Kennedy. Para éste la socialité tuvo que adelgazar 7 kilos y se sometió a una polémica y rigurosa dieta.

En la serie “Keeping up with the Kardashian”, la modelo reveló los momentos de angustia que vivieron ella y su equipo de trabajo por el atuendo que usó en el Met Gala 2019. Se trataba de un ajustado conjunto de látex decorado con gotas de cristales, aunque debido a su diseño tuvieron que seguirla todo el tiempo con agua, una secadora para quitar el sudor y maquillaje para retocarla, además de que el diseñador le advirtió que no podría ir al baño hasta quitárselo.

