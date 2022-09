Kim Kardashian la rompe en redes con sus fotos más sensuales y atrevidas

Kim Kardashian dejó claro por qué es una de las celebridades más famosas, pues con su reciente publicación en Instagram, Twitter y Facebook, la socialité estadounidense rompió las redes al mostrar sus fotos más sensuales y atrevidas, como hace mucho no lo hacía.

Las imágenes que compartió la influencer con sus millones de seguidores en las plataformas digitales, forman parte de una sesión fotográfica que realizó para la edición de septiembre de la revista Interview, en la que destaca su figura con temática de "El problema del sueño americano".

La influencer y empresaria rompió la red con sus looks. FB @KimKardashian

Kim Kardashian más sensual y atrevida

Este martes, Kardashian dejó sin aliento a más de uno de sus admiradores al publicar una serie de fotos en las que posó con lencería y looks modernos de jeans y chaqueta de mezclilla y cuero, mismas que acompañó con la frase: "Interview Magazine September 2022: American Dream Issue".

La fama de la socialité aumentó a partir del año 2007, en el que estrenó junto a su madre y hermanas un programa de telerrealidad en la televisora E!, pues fue "Keeping Up with the Kardashians" con el que se dio a conocer a nivel internacional y el que la convirtió en lo que es ahora, una de las celebridades más famosas en el mundo.

Kim se deja ver sensual y atrevida. FB @KimKardashian

La empresaria ha recibido millones de "me gusta". FB @KimKardashian

Aunque no es la primera vez que Kim se deja ver con poco o nada de ropa, pues ha posado para revistas como Playboy, en esta ocasión dejó a muchos boquiabiertos por su sensualidad, además de destacar al máximo su nuevo look, pues ahora la también empresaria se luce con una cabellera rubia platinada que llevó hasta sus cejas.

En la sesión de fotos que hizo para la revista Interview Magazine, se puede ver a Kardashian, de 41 años, luciendo atuendos en los que se destaca la bandera de Estados Unidos, la cual dejó ver hasta en su ropa interior, pues en una de las imágenes se le observa luciendo una panty con dicho estampado, pieza que combinó con chamarra de cuero.

Pero sin duda, la instantánea que más llamó la atención fue la que se utilizó para la portada de la revista, en la que la hermana de Khloé, Kourtney, Kyle y Kendall se lució de espaldas, con los jeans abajo y presumiendo su tan admirada y voluptuosa figura, logrando recibir al momento en Instagram 2.1 millones de "me gusta" y más de 27 mil comentarios.

Kim muestra su orgullo por EU. FB @KimKardashian

SIGUE LEYENDO:

Kim Kardashian recibe demanda; mujer asegura que sus fajas "arrancan" la piel

Kim Kardashian sorprende con colección de ropa interior "para todos los cuerpos" desde los 400 pesos