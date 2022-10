Rosalía presume el delineado más atrevido de la temporada

Rosalía no deja de causar furor con sus looks al olvidarse del estilo Motomami y llevar el de Barbie a otro nivel; sin embargo, su estética no sólo incluye la ropa, pues en la belleza también se ha convertido en una gran ícono del que todo el mundo quiere tomar inspiración, por lo que tanto sus manicuras como sus maquillajes se han convertido en la gran sensación del momento para lucir perfecta e imponer moda sin importar la ocasión.

En su última publicación de Instagram, la intérprete de "Despechá" nos acaba de regalar otra cátedra de moda para derrochar estilo en esta temporada de otoño. Uno de los trucos a los que recurrió Rosalía es a olvidarse de las tendencias actuales, en especial si hablamos de maquillaje y es que presumió un nuevo delineado con el que impuso el rosa como el ideal para resaltar la mirada y lograr un lado muy femenino.

La cantante ha impuesto tendencias como las cejas ultradelgadas o decoloradas. (Foto: IG @rosalia.vt)

La idea de la española acaba de renovar todas las tendencias actuales que iban de delineados blancos e incluso con rímel para imponer su propio estilo como uno de los favoritos y la buena noticia es que incluso aquellas personas que no son expertas en técnicas de maquillaje lo pueden recrear en cuestión de segundos. Además, la idea resalta por alejarse de los colores tierra tan característicos del otoño para lucir un rosa intenso con el cual robarse todas las miradas y seguir recuperando el Barbiecore que se resiste a salir de la moda.

Paso a paso; así puedes llevar el delineado perfecto de Rosalía

El nuevo delineado de Rosalía destaca porque rescató la tendencia que se vio mucho en enero cuando para lucir a la moda no se recurría a los párpados móviles, sino al underliner, es decir, ayudarse del delineador para trazar la línea por debajo de las pestañas inferiores. Por supuesto, la cantante modificó la técnica y es que si entonces el blanco era la mejor opción para causar sensación, ahora lo ideal es apostar por el rosa que también combina con todo tipo de looks.

Sin embargo, hemos de advertir que estamos hablando de una técnica que no es para todo el mundo, ya que el resultado destaca por ser muy sencillo y natural, así que el resto del rostro debe de lucir limpio y tratando que la piel vaya lo más libre posible de base o corrector. ¿La razón?, que el delineado es que el que ayuda a crear el look y a resaltar los ojos de una forma única y al agregar más productos en el resto de la cara el estilo de pierde por completo.

Este es el delineado que será tendencia este otoño. (Foto: IG @rosalia.vt)

Para lograr una imagen como la de Rosalía no basta lo anterior, pues para crear el trazo perfecto hay que tomar un delineador rosa y aplicarlo en la parte inferior de los ojos, para ello también se puede crear un difuminado con un poco de sombras e incluso marcar la línea de agua con el efectivo truco del que ya te hemos hablado. Finalmente, hay que tratar de llevar el color hasta la comisura de los ojos y evitar que llegue a otras partes del rostro.

De acuerdo con la famosa, el toque final se lo darán unas pestañas risadas y con un poco de rímel para marcarlas; mientras que las cejas deben ir orgánicas y peinadas para que así se cree la armonía perfecta en el rostro. Asimismo, en su cátedra de moda, la cantante dejó en claro que los labios pueden ir ligeramente rosados para crear contraste con el delineado y lograr el look perfecto. ¿Te sumas a esta tendencia de maquillaje otoñal?

