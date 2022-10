Zendaya conquista París con look de transparencias y minishort

Desde hace años Zendaya se ha colocado en la mira de todo el mundo y no sólo por su excelente actuación en proyectos como "Euphoria", "Duna" o "Spider-Man: No Way Home", sino también por ser uno de los íconos de la moda más importantes del momento tanto con su looks diarios con los que los paparazzi la sorprenden, con aquellos con los que posa para revistas, o bien, para eventos importantes en los que su imagen es clave.

Así, la hemos visto pasar por muchas alfombras rojas con los vestidos más bonitos y elegantes, por supuesto, no es el único lugar en el que Zendaya derrocha estilo y lo acaba de confirmar con su aparición de este domingo en la Semana de la Moda en París, Francia, donde decenas de celebridades se están robando todas las miradas, como ocurrió en los últimos días con los atuendos insuperables de Kylie Jenner. Ahora, la actriz demostró que un minishort y las transparencias son la tendencia que nadie se puede perder.

Zendaya conquistó la ciudad de la moda con su look. (Foto: TW @Angels2199)

Este look que no dudamos se sume a la lista de atuendos memorables fue elegido para la presentación de la colección primavera-verano 2023 de Valentino desde la ciudad de la moda. Claro que la embajadora de la firma no podía faltar en un evento tan esperado como este y muy a su estilo, cautivó a todos con su belleza y look de impacto con el que demostró que las transparencias sutiles que a penas y dejan ver la piel son perfectas para lucir elegante, un truco al que incluso recurren las royals.

Total look en negro con transparencias y brillo, así conquistó París

Fue cuestión de minutos para que el nuevo look de Zendaya se volviera viral en redes sociales por lo acertado que resulta, en especial por mantener la juventud con el toque de brillo y transparencias, pero creando el balance perfecto para lucir elegante, en especial cuando se combinan las prendas adecuadas.

Para la ocasión, la famosa de 26 años lució un minishort de tiro alto, aunque su protagonismo es mínimo, ya que en el resto del atuendo destaca por un jumpsuit de transparencias y entallado a la figura que inicia desde la punta de los tacones y termina en un cuello por arriba de las clavículas. Por supuesto, el diseño no sólo resalta por la forma, sino también por la textura con la que cuenta pues a lo largo de toda la prenda se aprecian figuras geométricas que conforman los logos de Valentino y sutiles destellos de brillo.

Zendaya se confirma como ícono de la moda. (Foto: TW @Angels2199)

Como toque final y para lograr esa imagen con el balance perfecto entre lo elegante y lo glamuroso, Zendaya lució una americana del mismo color en la que destacan los mismos logos de la marca y un aspecto aún más brillante que ayuda a que la tendencia se convierta en la más sensacional del momento. Por si fuera poco, este icónico look resulta más relevante porque forma parte de la colección presentada este fin de semana.

Los accesorios siempre juegan un papel muy importante en la imagen y para terminar de imponer moda, la guapa actriz agregó unos aretes largos en color negro y con pedrería, así como un lujoso anillo; mientras que para el resto de su imagen, Zendaya destacó por una melena larga y suelta con un lacio perfecto, así como un maquillaje muy natural de sombras y labial nude.

