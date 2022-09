Zendaya: Los 7 vestidos con los que todo el mundo la voltea a ver en las alfombras rojas y la han convertido en un ícono

Zendaya es un actriz que se distingue por dar todo de sí en los papeles que interpreta, lo cual le ha traído diversas ovaciones a lo largo de su carrera, tal y como la que recientemente recibió en los Emmy 2022, y aunque lo que más conviene resaltar de esa noche fue la importancia de su actuación en “Euphoria”, lo cierto es que en esta ocasión nos centraremos en su icónico look.

Pues esta no es la primera vez que Zendaya sorprende a sus seguidores con un atuendo que termina por robarse las miradas en las alfombras rojas. Aún así, el vestido que portó en la premiación es una exquisita pieza de la alta costura que también merece una larga lista de halagos.

Por ello elegimos este look para comenzar el recuento, en el cual podemos apreciar una sobriedad de color muy adecuada para la premiación, misma que termina por volverse más glamurosa gracias a la joyería en tonos plata que luce Zendaya.

Zendaya recibió el premio a "Mejor Actriz Principal en una Serie Dramática", por el papel que interpreta en la serie “Euphoria” | IG: @zendaya

Otro de los vestidos con los que Zendaya se robó las miradas fue el que lució en la alfombra roja de "Time 100", evento dedicado a reconocer a los miembros de la lista anual de las 100 personas más influyentes del mundo, misma que es recopilada por la revista estadounidense de noticias Time

En aquella ocasión, Zendaya portó un vestido lleno de bloques de color entre aqua y negro, lo cual le dio versatilidad a su look, mismo que siguió con la etiqueta del color hasta en su make up.

Zendaya se lució con este vestido | Twitter: @unfilteredgala_

Un atuendo que no podía faltar en este listado es el que Zendaya lució en la alfombra roja de "Vanity Fair 2022", con el cual demostró que no solo los vestidos son dignos de desfilar en una pasarela, ya que al más clásico estilo "tomboy" llevó un glamuroso look que la hizo la estrella de la noche

Zendaya impactó en la alfombra roja de Vanity Fair Oscar Party 2022 | Twitter: @mijaderiverdale

Sin embargo, si algo ha demostrado Zendaya con sus atuendos es que el sentido de la moda y la versatilidad no pueden faltar, por lo cual, no fue sorpresa verla luciendo un atrevido conjunto en "Los premios Oscar 2022", con el cual demostró que la elegancia y el toque juvenil pueden ser mezclados a la perfección.

Zendaya se lució con este atuendo en la última edición de los premios Oscar | IG: @zendaya

Y si a looks impactantes nos referimos, conviene destacar el que Zendaya portó en la alfombra roja de la película "Dune", donde llevó un vestido color hueso muy chic y a la moda.

Zendaya se lució en la alfombra roja de "Dune" | IG: @zendaya

En la sexta posición de este listado tenemos el atuendo que Zendaya portó en la alfombra roja de la edición número 78 del "Festival Internacional de Cine de Venecia", el cual además de sentarle perfecto a su figura, también fue interpretado por algunas publicaciones como una versión moderna del look de Pocahontas.

Pues al igual que la princesa india, Zendaya lleva un vestido en tono nude y una joyería de esmeralda que termina por darle un delicado toque brillante a su look.

¿Te gusta este look de alfombra roja de Zendaya? | IG: @zendaya

Para cerrar con broche de oro, no podíamos dejar pasar el outfit que llevó Zendaya en los Emmy 2021, donde por cierto, también fue galardonada con una de las estatuillas de la noche.

Y aunque en dicho evento también llevó un vestido negro, en aquella ocasión, los lunares, el brillo y las aberturas se adueñaron de su ropa, convirtiéndola en la estrella de la noche.

Zendaya viene rompiendo con los Emmy desde el 2021 | IG: @zendaya

