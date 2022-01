Euphoria: Así son los atuendos de las protagonistas en la alfombra roja del estreno de la segunda temporada | FOTOS

Uno de los estrenos más esperados desde el 2021 es la segunda temporada de “Euphoria” que llega este 9 de enero del 2022, se trata de una serie de HBO producida por Tyler Romani, Philipp A. Barnett y Jamie Feldman.

Durante la alfombra roja previo que se destapen los nuevos capítulos, las protagonistas lucieron espectacular y levantaron suspiros de sus fans y de los que estuvieron presentes.

Zendaya

La actriz que interpreta a Rue, vistió un hermoso vestido de la marca Valentino, con un estilo vintage de la colección spring/summer 1992.

Hunter Schafer

La estrella que da vida a Jules, caminó por la alfombra roja con un vestido de Prada color burdeos, la pieza tiene hombros descubiertos y una camiseta interior con cuello color nude, según explica la revista Glamour.

Sydney Sweeney

Quien es Cassie en la serie, posó con un hermoso vestido Miu Miu que tiene aplicaciones florares con el que luce espectacular.

Maude Apatow

Personifica a Lexi Howard y prefirió un estilo atrevido con transparencias.

Alexa Demie

La estrella, Maddy en la serie, optó por un estilo monocromático y lentejualas de Balenciaga.

"Euphoria 2"

Se puntualizará en la relación de Rue y Jules, pero todo puede cambiar debido las declaraciones de Sydney Sweeney, quien encarna a Cassie: "Cuando preguntan sobre la segunda temporada, se me rompe el corazón. De una manera que chicos no tienen idea de lo que van a ver. Cassie en verdad necesita arreglar sus cosas. No puedo decir nada más. Ella tiene una historia loca en la temporada 2 que no me esperaba. Cada vez que leo un episodio nuevo que escribe Sam, mi mandíbula está en el suelo y no puedo creer que esto sea algo que se avecina", manifestó.

