Zendaya: Así ha cambiado la novia de Tom Holland a través de los años

Tras el exitoso estreno de la película "Spider-Man: No Way Home", Zendaya, recordada como una de las actrices estrella de Disney, ha evolucionado hasta convertirse en una de las celebridades más prodigiosas de Hollywood y quien se encuentra ahora en un momento de increíble madurez interpretativa, esto la ha impulsado a posicionarse en un momento e ascenso en su trayectoria profesional y la ha conducido a gran evolución artística.

Zendaya Maree Stoermer Coleman, mejor conocida en el séptimo arte por su primer nombre, nació el 1 de septiembre de 1996 en Oackland, California; posee raíces escocesas y alemanas por parte de madre y afroamericanas por parte de padre. Su peculiar nombre, Zendaya, cuyo significado es "agradecer", procede del shona, un dialecto del bantú, que se caracteriza por ser una extendida lengua africana.

Y tal parece que en estos momentos Zendaya no podría estar más agradecida con la vida, que la conducido a ser reconocida en estos momentos como una de las actrices más admiradas y cotizadas en la industria del séptimo arte. Su versatilidad, tanto en las pantallas como en la alfombra roja, la ha llevado a convertirse en un icono de la moda al poseer un estilo único con el que cautiva a a sus admiradoras; por ello constantemente impone tendencia lo que ha generado que millones de personas de todas las edades copien su estilo.

Así ha evolucionado Zendaya ante las cámaras

Zendaya posee raíces escocesas y alemanas por parte de madre y afroamericanas por parte de padre. FOTO: Especial

A lo largo de estos 25 años Zendaya ha dado pasos de gigantes al evolucionar de una jovencita salida del universo Disney a protagonizar las producciones más ambiciosas en Hollywood. Tras dejar Disney, la novia de Tom Holland se ha convertido quizá en la actriz más relevante tras abandonar la famosa fábrica de actores.

El primer gran paso que en la industria tuvo Zendaya, se remonta a 2010 cuando a los 14 años dio vida a Rocky Blue en la reconocida serie "Shake it up"; en donde compartió protagonismo junto a otro icono Disney: Bella Thorne. A lo largo de 3 temporadas y 75 capítulos, Zendaya demostró que el talento que tenía para la actuación lo llevaba en la sangre, pues su madre era gerente del Teatro Shakespeare de Orinda, en California, lugar en donde la actriz se fogueó desde que era muy pequeña.

A los 14 años, Zendaya dio vida a Rocky Blue en la reconocida serie "Shake it up". FOTO: Especial

Desde entonces, Zendaya demostró que era bastante buena para bailar, cantar e interpretar cualquier personaje o circunstancia que se le pusiera enfrente. Convertida ya en toda una estrella Disney, Zendaya participó a los 16 años en "Dancing with the Stars" en 2013, lo que la llevó a convertirse en la concursante de menor edad en participar en este reality show, en el cual se posicionó en el segundo lugar.

La serie que catapultó a Zendaya

En 2017 la joven actriz estrenó uno de sus dos primeros papeles de relevancia en cines; "The Greatest Showman". FOTO: Especial

En 2016 Zendaya lanzó su primer álbum homónimo, y tres años antes publicó su primer libro; "Between U and Me: How to Rock your Tween Years with Style and Confidence", en donde da una serie de consejos sobre cómo afrontar la adolescencia. Al año siguiente, Disney le ofreció protagonizar su primera serie; "K. C. Undercover", en donde dio vida a Kasey Cooper, una joven aspirante a espía que arrasó en Disney Channel hasta el año 2018.

Con "Spider-Man: No Way Home", Zendaya demostró hacer fuego en la pantalla junto a Tom Holland. FOTO: Especial

En 2017 la joven actriz estrenó uno de sus dos primeros papeles de relevancia en cines; "The Greatest Showman", en donde dio vida a Anne Wheeler y demostró todo su talento para los musicales. Y años después "Spider-Man: No Way Home", película con la que se demostró que la nueva franquicia de Spider-Man estaba dispuesta a renovarse. De este modo millones de espectadores pudieron ver a Tom Holland y Zendaya crear fuego puro en la pantalla, un filme que arrasó en todo el mundo al recaudar más de mil millones de dólares en sus primeras semanas.

SIGUE LEYENDO:

Tom Holland: Ellas han sido todas las novias que ha tenido el actor de "Spider-Man: No Way Home"

Zendaya estrenará la segunda temporada de la explosiva serie 'Euphoria'

EUPHORIA: ¿Cada cuánto se ESTRENAN los capítulos de la TEMPORADA 2? CALENDARIO