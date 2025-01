"No me siento bien": Adamari López preocupa por los problemas de salud que enfrenta, sube un inquietante VIDEO

En las últimas horas el nombre de la actriz y conductora de televisión, Adamari López, ha aparecido en las principales portadas de los medios de la farándula después de subir un video contando que vive un complicado momento tras presentar fuertes problemas de salud.

A sus 53 años de edad, Adamari López es considerada una de las actrices y conductoras de televisión más famosas en México gracias al trabajo que hizo en proyectos como "Amigas y rivales", "Gata salvaje", "Señorita tentación" y "Bajo las riendas del amor", por lo que su reciente publicación no pasó desapercibida para nadie.

Fue en su perfil personal en Facebook donde la famosa nacida en Puerto Rico subió un video explicando que no inició de la mejor manera este 2025 debido a los problemas de salud que ha enfrentado. Detalló que ha ido al médico, pero desafortunadamente sigue presentando algunos malestares.

En la grabación la conductora del reality show "¿Quién caerá?" explicó que desde hace unos días ha presentado algunos síntomas parecidos a una gripe. Dolor de garganta, cuerpo cortado y flujo nasal son algunos de los malestares que ha presentado y que desafortunadamente no ha podido controlar.

"No me siento bien. Mi gente linda no me he sentido muy bien de salud, no sé si es falta de descanso o es por la temporada", se lee en la publicación.