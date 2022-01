EUPHORIA: ¿Cada cuánto se ESTRENAN los capítulos de la TEMPORADA 2? CALENDARIO

Euphoria es una de las serie más populares en la actualidad. Con solo una temporada estrenada en 2019, el programa de TV se volvió uno de los favoritos del público gracias a su forma de abordar los problemas de un grupo de adolescentes en la prepa, que lidian con adicciones a las drogas, la búsqueda por la identidad de género, el descubrimiento del sexo y la complejidad de las relaciones amorosas.

El programa de HBO ya se volvió una serie de culto entre adolescentes y adultos; además de que marcó tendencia gracias al maquillaje vanguardista de la artista Donni Davy. Millones de personas alrededor del mundo copiaron los looks de los protagonistas de Euphoria.

Zendaya ha demostrado que es una excelente actriz, interpretando a "Rue", una conflictuada adolescente adicta a los opiáceos que entra y sale de rehabilitación porque le es imposible superar el consumo de drogas. Su trabajo le valió ganar el Emmy 2020 como mejor actriz. Euphoria ha lanzado a la fama internacional a la actriz de Estados Unidos, y la ha coronado como la reina de las alfombras rojas gracias a su perfecto estilo.

La primera temporada de Euphoria contó con ocho capítulos y dos especiales. La serie protagonizada por Alexa Demie, Hunter Schafer, Barbie Ferreyra, Jacob Elordi, entre otros, generó una base de fans tan sólida que esperaron hasta tres años para poder disfrutar de la segunda temporada.

El primer capítulo de la segunda temporada de Euphoria se estrenó este domingo 9 de enero en HBO Max; sin embargo los fans se preguntan cuándo se podrán disfrutar los otros capítulos o si será una entrega semana a semana.

¿Cada cuándo se estrena un capítulo de Euphoria, temporada 2?

Los nuevos capítulos de la segunda temporada se irán publicando cada domingo. A continuación, el calendario de capítulos que se podrán disfrutar por la plataforma de HBO y HBO Max

Trying to Get to Heaven Before They Close the Door' (2x01) - 10 de enero de 2022.

'Out of Touch' (2x02) - 17 de enero de 2022.

'Ruminations: Big and Little Bullys' (2x03) - 24 de enero de 2022.

Episodio 4. Aún sin título (2x04) - 31 de enero de 2022.

Episodio 5. Aún sin título (2x05) - 7 de febrero de 2022.

Episodio 6. Aún sin título (2x06) - 14 de febrero de 2022.

Episodio 7. Aún sin título (2x07) - 21 de febrero de 2022.

Episodio 8. Aún sin título (2x08) - 28 de febrero de 2022.

SIGUE LEYENDO:

Euphoria: Así son los atuendos de las protagonistas en la alfombra roja del estreno de la segunda temporada | FOTOS

Zendaya estrenará la segunda temporada de la explosiva serie 'Euphoria'