Andrew Garfield revela cuánto ganó por aparecer en "The Amazing Spider-Man"; es el peor pagado

Tras el esperado estreno de "Spider-Man: No Way Home", película que llegará a las plataformas streaming HBO Max y Netflix próximamente, llegó la noticia tan esperada; cumplió con creces las expectativas ya que la cinta protagonizada por Tom Holland se convirtió en el tercer mejor estreno de la historia, al recaudar en taquilla 253 millones de dólares.

Tras darse a conocer este dato, y con las expectativas puestas en lo más alto, se han dado a conocer numerosos datos en torno no solo a las películas de Spider-Man sino también a los diferentes actores que han interpretado al Hombre Araña, uno de ellos, y quizá el que menor furor provoca de los tres, es Andrew Garfield, el único de la industria que hasta el momento no cuenta con su trilogía. Ya que recientemente se dio a conocer el salario que percibió por las dos películas que protagonizó, y sorprendió a los fans darse cuenta que fue el peor pagado.

Para aquellos que aún no han visto "No Way Home" se anticipa ¡Alerta de spoiler!, por lo que si continúas leyendo esto, es muy posible que te enteres de ciertos detalles de la película. Para comenzar, en esta nueva entrega de Spider-Man millones de espectadores pudieron ver, al fin, reunidos a Tom Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield, quien en esta entrega desempeñó un destacado papel por el cual fue aclamado por los fanáticos, quienes ahora exigen que Garfield cierre su trilogía con "Venom."

Tal parece, de acuerdo a los rumores que se han esparcido, que el proyecto "The Amazing Spider-Man 3" podría concretarse muy pronto, en donde Andrew Garfield sí se cruzaría con el simbionte y además participaría en otros proyecto de Sony y Marvel. Por lo que se espera que sus ganancias sean mucho mejores que en el pasado, y se le haga justicia por su destacada participación en la más reciente entrega, dado que relativamente cobró poco por las 2 películas que protagonizó.

¿Cuánto ganó Andrew Garfield por convertirse en Spider-Man?

Ha sido en un artículo publicado por "Deadline" en donde se dio a conocer cuál es el salario que Andrew Garfiled percibió por las dos películas de "The Amazing Spider-Man" que protagonizó, incluso también se reveló lo que percibió por "No Way Home". De acuerdo con el reporte de la publicación, Garfield habría cobrado únicamente 500 mil dólares por la primera entrega del Hombre Araña.

¿La razón? Tal parece que aparentemente los productores no le tenían mucha esperanza al proyecto, sin embargo, la realidad demostró lo contrario: en "The Amazing Spider-Man 2", Garfield percibió 1 millón de dólares como salario, cifra que pese a ser destacada, no supera lo que ganaron los otros Hombre Araña, ya que Tom Holland y Tobey Maguire percibieron un sueldo mucho mayor. Es por ello que Garfield se convirtió hasta el momento en el peor pagado de los tres.

Mientras que para "Spider-Man: No Way Home", donde hay que recordar que él no es el protagonista, se rumora que por su participación, poco más de 30 minutos en pantalla, cobró otro millón de dólares, además que este proyecto le habría abierto las puertas para otros proyectos de Marvel y Sony. Se dice que con la pronta llegada de "Doctor Strange 2", tanto Andrew Garfield como Tobey Maguire podrían volver a las pantallas como el Hombre Araña para ayudar a Tom Holland en su universo, ya que hay que recordar que tras "No Way Home", nadie se recuerda de él.

