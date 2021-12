La película de Spider-Man de James Cameron que al final no grabaron por ser "oscura y sangrienta"

Por fin llegó a los cines Spider-Man: No Way Home, la más reciente película del superhéroe arácnido protagonizda por Tom Holland y Zendaya, la cual se perfila para convertirse en la cinta mejor calificada por la crítica y los fanáticos en los más de 13 años de existencia del Universo Cinematográfico Marvel (UCM) e incluso por encima de las dos sagas anteriores.

Esta película es una de las más esperadas debido a que la ilusión de los amantes del Hombre Araña por ver a los tres actores que dieron vida al personaje en el cine podría hacerse realidad en aras de explorar el llamado Multiverso. Y es que, si Jon Watts ya trajo de vuelta a los villanos de los filmes anteriores, ¿por qué no hacer lo mismo con los protagonistas?

En los últimos 20 años, se han estrenado nueve películas inspiradas en el personaje creado en 1962 por Steve Ditko y Stan Lee: una primera trilogía dirigida por Sam Raimi protagonizada por Tobey Maguire; y otras dos cintas de la mano de Marc Webb con Andrew Garfield como el actor principal.

Mientras que Spider-Man: No Way Home es la tercera de la saga protagonizada por Tom Holland. La novena película de Spider-Man es animada y la consideran una de las más fieles al héroe de los cómics, Spider-Man: Into The Spider-Verse, cuya segunda parte se estrena en cines en 2022.

Todas las películas de Spider-Man, de 2002 a 2021. Fotos: Especiales

La película de Spider-Man que nunca fue

Sin embargo, lo que muchos no saben es que una década antes de que Sam Raimi la rompiera con su trilogía protagonizada por Tobey Maguire, el multipremiado director James Cameron estuvo a punto de tener su propia versión del superhéroe de Marvel.

En 1992, el hombre detrás de exitosas cintas como Titanic y Avatar recibió un proyecto para el Hombre Araña y preparó un par de libretos, los cuales presentó al ya desaparecido estudio Carolco Pictures.

El primer guion estuvo a cargo de Barry Cohen y Ted Newsom y contaba la vida de un Peter Parker universitario que se enfrentaba al Dr. Octopus; mientras que el segundo lo escribió el propio director, el cual estaba muy apegado a los cómics y era bastante oscuro y realista, ya que retrataba a la perfección el drama que vivía el personaje al trabajar en The Daily Bugle y al mismo tiempo ser un superhéroe en la caótica ciudad de Nueva York.

James Cameron pensó en todo y ya hasta tenía a los actores protagónicos para ambos casos: para el primer libreto consideró a Michael Biehn, conocido por su participación en Terminator y Alien, mientras que para el segundo, Leonardo DiCaprio era el elegido. Para el Doctor Otto Octavius, Cameron pensó en Arnold Schwarzenegger y para J. Jonah Jameson, el director de The Daily Bugle, el mismísimo Stan Lee se había apuntado para el papel, según dijo la revista Variety en ese entonces.

El dibujante italiano Daniel Tomasi hizo algunos storyboards de la película de Spider-Man de Cameron. Foto: Spider-Man Wiki

¿Por qué nunca se estrenó la película?

Al igual que ahora que Sony y Disney pelean por los derechos de Spider-Man y todos lo relacionado con éste, hace 30 años Carolco, 21st Century Film, Marvel, MGM, Sony/Columbia, Viacom y 20th Century Fox estaban disputando todos los proyectos en torno del superhéroe arácnido, desde los guiones, la exclusividad de James Cameron y hasta la proyección de la cinta.

El portal Smash relata que el director insistió mucho a Fox para que comprara los derechos de Spider-Man pero la ganadora fue Sony. Al final, James Cameron ya no pudo concretar su idea porque era muy sangrienta y oscura, y por esa razón ninguna productora la retomó.

