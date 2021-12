En pleno furor por Spider-Man: No Way Home, liberan primer póster de Uncharted con Tom Holland

No cabe duda que Tom Holland es el actor del momento. Recién estrenó Spider-Man: No Way Home, la tercera entrega de la saga que protagoniza junto a su novia Zendaya, la cual pinta para ser un éxito total en cartelera; sin embargo, este no es su único trabajo, ya que el próximo año protagonizará Uncharted, una cinta inspirada en el popular videojuego del mismo nombre creado por Naughty Dog para Sony.

Justo cuando llega a la pantalla grande la nueva película del Hombre Araña y el nombre de Tom Holland aparece en todas las marquesinas, Columbia Pictures aprovechó el furor en torno del actor inglés para liberar el primer póster oficial de Uncharted en el que lucen idéntico a Nathan "Nate" Drake junto a Mark Walhberg, quien dará vida al amigo y mentor del protagonista: Victor “Sully” Sullivan.

En la imagen se aprecia a ambos cazadores de tesoros mirando hacia el horizonte -quizás buscando una nueva aventura-. Los dos están parados encima de un suelo rocoso y detrás de ellos se alcanza a ver lo que pudo haber sido un barco de Sir Francis Drake, un antiguo explorador del que desciende Nate.

Primer póster de Uncharted con Tom Holland. Foto: @Fandango

Todo lo que sabemos de Uncharted

Además de Tom Holland y Mark Wahlberg el resto del elenco de esta película dirigida por Ruben Fleischer está compuesto por Antonio Banderas, quien de hecho será el personajo antagónico principal, además de Sophia Taylor Ali y Tati Gabriell.

Esta es quizás una de las películas más esperadas por los amantes de la acción y los videojuegos, pues se anunció que su estreno sería en diciembre del año pasado, sin embargo, Uncharted fue una víctima más de la pandemia de Covid-19 y su lanzamiento fue pospuesto para julio de 2021.

Pero nuevamente fue detenido su lanzamiento, por lo que no había una fecha definida para llegar a los cines. Con el primer trailer oficial, que se estrenó apenas en octubre, por fin se ha confirmado que podremos disfrutarla el 18 de febrero de 2022.

SIGUE LEYENDO:

Uncharted: De qué tratan los videojuegos que inspiran la nueva película de Tom Holland