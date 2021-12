¿Spider-Man: No Way Home es la mejor película de Marvel? Esta es la calificación que le dio la crítica

Este lunes 13 de diciembre se llevó a cabo en Los Angeles, California, la premiere de Spider-Man: No Way Home, la tercera entrega de Jon Watts protagonizada por Tom Holland y Zendaya, quienes robaron cámara en la alfombra roja, por la cual desfilaron otros famosos como Willem Dafoe, Jamie Foxx, Marisa Tomei, Benedict Cumberbatch, Jon Favreau y Jared Leto, por mencionar algunos.

Sin duda esta tercera entrega del Hombre Araña se ha convertido en una de las películas más esperadas para el último mes de 2021, año en que medianamente se regresó a la "normalidad" y las salas de cine volvieron a abrir sus puertas tras meses de únicamente apostarle al streaming para estrenar producciones.

¿De qué trata No Way Home?

Los ojos del mundo están sobre Spider-Man: No Way Home. La posibilidad de un Spider-Verse con Tom Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield es una de las ilusiones más grandes de los fanáticos del Hombre Araña y, aunque los actores se han empeñado en negar esa posibilidad, lo cierto es que cada vez parece más un secreto a voces que ya no es posible ocultar.

Además, si villanos de la talla de Dr. Octopus (Alfred Molina), Duende Verde (Willem Dafoe), Electro (Jamie Foxx), Lagarto (Rhys Ifans) y Hombre de Arena (Thomas Haden Church) estarán de vuelta para la película que explora el llamado Multiverso, ¿por qué no deberían estar también los Spider-Man de dichas "realidades"?

En esta cinta, Peter Parker lidiará contra los señalamientos luego de que Mysterio revelara antes de morir que él es Spider-Man. Es entonces que comenzará el acoso; el superhéroe buscará la forma de regresar todo a como era antes de que lo descubrieran y entonces recurrirá a Dr. Strange para hacer un hechizo que lo vuelva todo a la normalidad, sin embargo, todo sale mal y se abren portales con realidades paralelas que le darán un dolor de cabeza al amigable Hombre Araña.

Será el 15 de diciembre cuando sepamos sin Watts logró reunir a los tres Spider-Man del cine contemporáneo, ya que la cinta llegará a la pantalla grande este miércoles tras una gran premiere en Los Angeles y una función exclusiva para la prensa que tendrá lugar este martes 14.

Durante el estreno de este lunes, además de que los protagonistas robaron cámara con sus impactantes looks, lo que más llamó la atención fue la excelente puntuación que obtuvo en Rotten Tomatoes, pues la cinta amaneció con 100 por ciento que es la calificación máxima que otorga la página especializada en revisión y reseñas de cine y televisión.

Películas y series de Marvel, de la mejor a la peor según, Rotten Tomatoes

Y aunque todavía falta la calificación de la audiencia, quien podrá evaluar la cinta después del miércoles 15 de diciembre, esto coloca a Spider-Man: No Way Home por encima de sus antecesoras: Spider-Man: Far From Home tuvo 90 por ciento y Spider-Man: Homecoming, con 92 por ciento.

Y mejor aún, la posiciona como la mejor película desde que nació el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), pues hasta ahora ninguna cinta o serie ha conseguido la perfección en Rotten Tomatoes.

Spider-Man: No Way Home 100% Black Panther 96% Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. 95% Avengers: Endgame 94% Iron Man 94% Thor: Ragnarok 93% What If...? 93% Loki 92% Hawkeye 92% Spider-Man: Homecoming 92% Marvel's Daredevil 92% Guardianes de la Galaxia 92% Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos 91% WandaVision 91% Marvel's The Avengers 91% Spider-Man: Far From Home 90% Capitán América: Guerra Civil 90% Capitán América: El soldado del invierno 90% The Falcon and The Winter Soldier 89% Doctor Strange 89% Ant-Man and The Wasp 87% Cloak and Dagger 87% Marvel's Luke Cage 87% Marvel's Agent Carter 86% Avengers: Infinity War 85% Guardianes de la Galaxia Vol. 2 85% Marvel's Runaways 85% Marvel - Jessica Jones 83% Ant-Man 83% Capitán América: El Primer Vengador 80% Black Widow 79% Capitana Marvel 79% Marvel - The Defenders 78% Iron Man 3 79% Thor 77% Avengers: Era de Ultrón 76% Iron Man 2 72% El increíble Hulk 67% Thor: The Dark World 66% Marvel's The Punisher 64% Eternals 47% Marvel's Iron Fist 37% Inhumans 11%

SIGUE LEYENDO:

Filtran primer minuto de Spider-Man: No Way Home ¡y conecta con la serie de Hawkeye! | VIDEO

TikTok lanza efectos de Spider-Man: No Way Home; aquí te decimos cómo conseguirlos