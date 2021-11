Spider-Man: No Way Home | La escena con Tobey Maguire y Andrew Garfield que "editaron" en el tráiler

A menos de tres semanas del estreno de Spider-Man: No Way Home, una de las películas que más expectativas ha generado para la recta final del año, el rumor de que Tobey Maguire y Andrew Garfield se unirán a Tom Holland en una suerte de Spider-Verse cada vez es más fuerte.

Pese a los esfuerzos de Sony y Marvel Studios por negar que los dos anteriores Spider-Man estarán en esta tercera entrega del amigable Hombre Araña en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), los rumores y supuestas filtraciones de insiders y periodistas hacen cada vez más imposible de ocultar la presencia de ambas estrellas en la cinta.

Spider-Man: No Way Home llegará a los cines entre el 15 y 16 de diciembre, y hasta el momento, únicamente contamos con pósters promocionales y un par de avances en los que se confirmó que gracias a la alteración de la línea temporal regresarán villanos de las dos sagas anteriores como el Dr. Octopus, Duende Verde, Electro, Sandman y Lagarto.

El primer tráiler lo tuvimos en agosto y el segundo apenas a mediados de noviembre, mientras que algunos medios especializados en entretenimiento y cultura geek creen que lanzarán un tercero el próxino 29 de noviembre, día en que comienza la preventa de boletos para el estreno de la película en varios países y en el cual supuestamente se anunciara el regreso de Tobey y Andrew.

La escena editada en el segundo tráiler

El segundo tráiler de Spider-Man: No Way Home parecía ser el indicado para develar el secreto y confirmar la participación de Tobey Maguire y Andrew Garfield en la tan esperada película, sin embargo, eso no pasó. El avance muestra un poco más del desastre creado por Peter Parker y Dr. Strange al alterar la línea del tiempo, además de que ofrece más vistazos a los villanos de Sam Raimi y Marc Webb que estarán de vuelta ahora con Jon Watts.

De los dos anteriores Spider-Man no se menciona nada, salvo que muchos de los antagónicos murieron "en su mundo" peleando contra el superhéroe arácnido, además de que en una escena, el Dr. Octopus no reconoce al personaje de Tom Holland como el "verdadero" Peter Parker (que en su saga de inicios de los 2 mil era Tobey Maguire).

Al final del segundo tráiler hay una escena que a simple vista mostraba a Spider-Man peleando en unos andamios contra Sandman, Electro y Lagarto; sin embargo, trajo a la memoria las imágenes supuestamente filtradas semanas atrás donde se ve a los tres actores en una locación ¡con andamios! similar a la que aparece en el avance.

Cuando se estrenó este segundo tráiler, también causó revuelo dicha escena porque en la versión de Sony Brasil se les fue un casi imperceptible detalle que muestra que alguien que "golpea" a Lagarto fue borrado digitalmente:

Así que todos los amantes del amigable Hombre Araña intuyeron que la disputa entre Sony y Marvel Studios por revelar o no que estarán Andrew y Tobey en Spider-Man: No Way Home los había llevado a borrarlos del tráiler. A poco más de una semana del lanzamiento del tráiler, ahora circula en redes sociales lo que podría ser la escena original con los tres Spider-Man peleando contra los villanos de las sagas anteriores, todo gracias al multiverso.

Evidentemente, la información, fotos y videos que circulan extra oficialmente deben ser tomados con cierto cuidado, pues no se trata más que de rumores o filtraciones y tal como dijo Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, no quiere que los fans se hagan ilusiones ideando la película perfecta y que cuando la vean resulte no ser lo que estaba en sus expectativas.

