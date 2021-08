Spider-Man: No Way Home. Mephisto sí podría ser el villano y te explicamos por qué

Tras meses de incertidumbre, especulaciones, rumores y hasta filtraciones que parecían ciertas, Sony por fin lanzó este lunes 23 de agosto el primer trailer de Spider-Man: No Way Home, la tercera entrega de la saga protagonizada por Tom Holland y que será la punta de lanza para explorar el multiverso de Marvel.

Luego de lo que vimos en Wandavision y Loki, se creía que los protagonistas de estas series de Disney Plus eran quienes alteraban la línea del tiempo y abrieron diversas realidades alternas, en este primer avance lanzado durante la CinemaCon se puede apreciar que es el propio Doctor Strange quien desata el caos luego de que Peter Parker acude a pedirle ayuda porque -como recordaremos- Mysterio reveló su identidad al mundo y ahora es perseguido.

Este primer trailer de Spider-Man: No Way Home -y quizás el único que veremos- da una probada de los villanos a los que tendrá que enfrentarse el amigable vecino; pudimos ser testigos del regreso de Alfred Molina como el Doctor Octopus, quien fuera el rival del arácnido en la primera trilogía de Sam Raimi protagonizada por Tobey Maguire entre 2002 y 2007. Dicho sea de paso, los fans esperan que el multiverso traiga a este querido actor para la nueva entrega de Marvel.

Alfred Molina vuelve como Octopus. Foto: Especial

Aunque no está del todo confirmado, se dice que Los Seis Siniestros serán los malos de la nueva película de Tom Holland, sobre todo si se toma en consideración que en este avance aparecen las emblemáticas bombas del Duende Verde, villano de la primera trilogía de Spider-Man, cuyo personaje fue interpretado entonces por Willem Dafoe y de quien se especula también aparecerá en la cinta, pues hace unas semanas dejó en suspenso su participación cuando se lo preguntaron en una entrevista.

El Duende Verde de Willem Dafoe podría aparecer en la película. Foto: Especial

También sería casi un hecho que Sandman, el villano que vimos en la tercera película de Sam Raimi, pues en el avance se ve una especie de tormenta de arena rodeando a Spider-Man.

Pero no sólo eso, en el trailer igual podemos ver los rayos de Electro, el antagonista de las películas de Spider-Man intepretadas por Andrew Garfield, quien también podría regresar como el Hombre Araña en esta ocasión, de acuerdo con filtraciones de insiders confiables. De hecho, la participación de Jamie Foxx, quien da vida al villano, sí está confirmada.

El Electro de Jamie Foxx está confirmado para No Way Home. Foto: Especial

¿Mephisto será el villano estrella en la película? Esto dicen los cómics

Tras atar todos estos cabos, es evidente que esta épica película contará con entrañables villanos del amigable vecino, sin embargo, no se cree que sean los únicos. Una loca hipótesis en redes sociales indica que Mephisto será el verdadero antagonista de Spider-Man: No Way Home. Sí, ese Mephisto con el que los seguidores de Marvel fantaseaban al tratar de descubrir quién era el malo en las series de WandaVision y Loki.

Es bien sabido que las películas del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) no son fieles a lo que los cómics han presentado anteriormente. Se trata de adaptaciones que a veces no suelen gustar a los seguidores, sin embargo, en varias ocasiones éstos han quedado gratamente sorprendidos por las referencias que Marvel hace en sus cintas y series.

Esto sale a colación por la hipótesis de que Mephisto será el verdadero villano de No Way Home, ya que en los cómics Spider-Man hace contacto con él luego de que su identidad es revelada. Las historietas nos muestran que durante Civil War de Marvel Cómics, Peter Parker decide decirle al mundo quién es luego de que Iron Man se lo pidiera, esto tras un accidente en Stamford que cobró 600 víctimas y que orilló a que el gobierno exigiera que los superhéroes se registraran.

En los cómics, es el propio Peter quien revela que es Spider-Man. Foto: Especial

Spider-Man acepta revelar su identidad, a diferencia de otros Vengadores liderados por el propio Capitán América. Sin embargo, el anunciar públicamente que Peter Parker está detrás de la máscara del arácnido le resultará contraproducente pues ahora sus contrincantes saben quién es y eso no sólo lo deja vulnerable a él, sino a las dos mujeres más importantes de su vida: Mary Jane Watson y la querida tía May.

Y entonces, en el cómic One More Day de la serie Spider-Man: Back in Black el personaje deja atrás su vida luego de pelear con Tony Stark al tratar de convencerlo de que el registro no es la mejor opción. Peter se va con May y Mary Jane a vivir a un hotel, pero ahí está por pasar uno de los peores eventos de su vida: un disparo entra por la ventana e impacta a su tía, quien se interpuso para que no alcanzara a la amada de su sobrino.

Peter descubre que Kingpin es el responsable del ataque que en realidad iba dirigido hacia él y luego de matar a sus francotiradores, va a buscarlo a la cárcel y riñe con él. Después el arácnido, portando un traje azul y lleno de rabia porque la tía May no se salvará, acude con Iron Man y pelean. Al verse derrotado por Stark, no le queda más remedio que ir con el hechicero Stephen Strange para que lo ayude, sin embargo éste le dice que no puede hacerlo y le aconseja disfrutar los últimos momentos con May.

Al igual que en el trailer, en los cómics Spider-Man busca el consejo de Dr. Strange. Foto: Especial

Y es entonces que Mephisto hace su aparición en este cómic. El demonio se le presenta a Parker en forma de paloma roja, luego de una niña vestida del mismo color y finalmente como una mujer con vestido carmesí que comienza a jugar con su mente. Peter descubre que se trata de Mephisto, quien está a punto de proponerle un trato.

Mephisto le promete a Spider-Man salvar a la tía May, pero no le dice a qué costo. Es entonces que le trae a escena a Mary Jane, quien escucha la propuesta y le pide a su amado que acepte.

Peter dice que sí, pero sólo es para enterarse después que a cambio de su alma, su vida cambiará y en ella no estarán ni su amada ni la hija que juntos procrearían en esa realidad que está por esfumarse.

Peter le vendió su alma al demonio Mephisto sin conocer el costo. Foto: Especial

Cómics vs trailer de Spider-Man: No Way Home

Como podremos darnos cuenta esta historia de Back in Black encaja con muchos detalles que pudimos apreciar en el tan esperado trailer de Spider-Man: No Way Home, que se estrena en diciembre. En ambos casos, nos encontramos con un Peter Parker aturdido luego de que se revelara que él es el (amigable) Hombre Araña.

También podemos apreciar que si bien en esta saga de Jon Watts no hay una Mary Jane, sí tenemos a M.J., el personaje interpretado por Zendaya desde la primera cinta y que pese a su personalidad extraña, no ha dejado a Peter en ningún momento. El interés amoroso entre ambos está por demás mencionar que existe.

Tal como ocurre en los cómics, Peter acude con el Doctor Strange para que le ayude a reencaminar su vida, y en su intento, el hechicero altera la línea del tiempo y con ello es casi un hecho que en esta adaptación de Spider-Man en la pantalla grande se desatará el multiverso, y con ello, la posibilidad de modificar la realidad.

Como mencionábamos, las películas son adaptaciones a veces no tan fieles de los libros o cómics, sin embargo, si unimos estos cabos, todo podría apuntar a que Mephisto puede estar en la cinta y ofrecerle un trato a Peter Parker para que su vida 'vuelva a la normalidad' a cambio de su alma.

Sólo es cuestión de esperar lo que Sony y Marvel tienen guardado para la película, la cual llegará exclusivamente a los cines a mediados de diciembre de este año.