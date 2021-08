Alfred Molina tiene más películas que Spider-Man; conoce sus otros personajes además del Dr. Octopus

Alfred Molina se posicionó como tendencia a nivel internacional durante las últimas horas gracias a la nueva película en la que participará. Se trata de "Spider-Man No Way Home", la tercera entrega del Hombre Araña protagonizada por Tom Holland. Luego de que se filtraran las primeras imágenes de la esperada producción, Marvel decidió compartir con el público el primer tráiler oficial del filme que estará basado en la existencia del "multiverso", un término que se utilizó en producciones recientes como "WandaVision" y "Loki".

Y es que Alfred Molina fue el actor que interpretó a uno de los grandes villanos de Spider-Man desde antes de que comenzara a formarse el Universo Cinematográfico de Marvel que conocemos ahora. Su aparición en el papel de Doctor Octopus en la película de Spider-Man 2, estrenada en 2004, lo consolidó como uno de los actores favoritos por parte de aquellas personas amantes de los cómics y los superhéroes.

Una de sus apariciones más recordadas fue en 2004, en Spider-Man 2. Foto: Twitter @RinconFriki_ok

¿Quién es Alfred Molina?

Alfred Molina es un actor británico, quien decidió su carrera a los nueve años, después de ver "Espartaco". Para lograr su sueño, acudió a la Guildhall School of Music and Drama en Londres, misma escuela de la que egresaron celebridades como Daniel Craig, Orlando Bloom, Ewan McGregor y Lily James. Su debut fue en 1981 con la película "Raiders of the Lost Ark", pero no fue hasta cuatro años después que comenzó a destacar. Para 1987, Alfred Molina ya había conseguido un papel como protagonista.

A partir de ese momento participó en títulos de gran éxito a nivel internacional, tales como "Indiana Jones", "Maverik", "Ana Karenina" y "Asesinato en el Orient Express", la película estrenada en 2001. Una de sus participaciones más destacadas de la época fue en la película "Frida", conde interpretó al muralista mexicano Diego Rivera a lado de Salma Hayek, quien le dio vida a la famosa pintora mexicana en 2002. Sin embargo, no fue hasta 2004 cuando llegó el papel que le cambió la vida.

Alfred Molina compartió créditos con Salma Hayek en "Frida". Foto: Twitter @Jorge18994756

¿Cuáles son las películas más recientes de Alfred Molina?

Después de su participación en la segunda entrega de Spider-Man, Alfred Molina participó en exitosas películas, entre las que se encuentra "El Código Da Vinci" y "El aprendiz de brujo", como las más destacadas antes del 2010. Molina también prestó su voz para un personaje de la película "Monsters University". Durante los últimos años, a partir del 2016, el nombre del actor figuró en las siguientes producciones: