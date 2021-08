Tráiler OFICIAL de "Spider-Man: No Way Home" ya está disponible ¿están Tobey Maguire y Andrew Garfield?

Se ha revelado el tráiler de la tan esperada tercera entrega de la trilogía dirigida por Jon Watts con Tom Holland como su protagonista, se trata de "Spider-Man: No Way Home".

Recordemos además que la nueva cinta de Marvel Studios ha llamado la atención de todos los fanáticos de este estudio cinematográfico, esto debido a que desde que se anunció la cinta, se dio a conocer que la película además contaría con Benedict Cumberbatch como Doctor Strange, otro de los personajes favoritos del MCU (Universo cinematográfico de Marvel).

¿Estará Tobey Maguire y Andrew Garfield en la cinta?

Vale la pena recordar que, principalmente en redes sociales, ha habido mucha especulación sobre la nueva entrega del mundo de "Spidy", mismos que refieren a que en la cinta aparecerán los pasados Spider-Man interpretados por Tobey Maguire y Andrew Garfield.

Ahora que se ha revelado el tráiler oficial de tan esperada cinta, la atención de los fans se ha centrado en este adelanto revelado por Marvel y Sony con el objetivo de confirmar si los anteriores actores que han dado vida a Spider Man aparecen en esta nueva entrega al lado de Tom Holland; sin embargo, en el tráiler no aparecen.

A pesar de que en este primer tráiler no se encuentran, lo cierto es que recientemente el sitio The Illumnerdi ha entrevistado a uno de los actores de "No Way Home" y se le ha escapado mencionar a Tobey Maguire como parte del reparto, esto de acuerdo con lo informado por "Tomatazos".

A pesar de que se ha filtrado esta información y diversas presuntas imágenes en donde se asegura que los anteriores hombre araña estarán en esta nueva entrega de Marvel, lo cierto es que ningún estudio ha confirmado o descartado la presencia de los actores en "Spider-Man: No Way Home".

En suma, se ha confirmado que Alfred Molina vuelve a esta película como "Doctor Octopus", siendo él quien interpretó por última vez a este villano en “Spider-Man 2", y en este sentido se espera que otros personajes de cintas anteriores regresen película considerando la posibilidad de unirse los multiversos.

A continuación te mostramos el tráiler oficial de la nueva película protagonizada por Tom Holland: