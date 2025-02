Firman SEP, INEA y Gobierno del Estado de México convenio para abatir el analfabetismo

El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) y el Gobierno del Estado de México, firmaron un convenio de colaboración con la finalidad de alfabetizar a 150 mil jóvenes y adultos mexiquenses con el objetivo de reducir los índices de analfabetismo en el estado, a través de la campaña “El poder de alfabetizar”.

Ratificando el compromiso de colaboración para reforzar la atención educativa se signó un convenio entre, Armando Contreras Castillo, director general del INEA y Delfina Gómez Álvarez, gobernadora del Estado de México, estando como testigo de honor Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública, quien enfatizó que la alfabetización es la base de la educación más eficaz para cultivar y demostrar la capacidad del pensamiento analítico y crítico de las personas.

Los firmantes reiteraron su compromiso de colaboración para reforzar la atención educativa a las personas jóvenes y adultas que no saben leer ni escribir en los 125 municipios de la entidad, ya que además de mejorar la calidad de su vida, les permitirá acceder a la riqueza del conocimiento humano.

Al tomar la palabra, Contreras Castillo puntualizó que "el rezago educativo está presente en los 125 municipios del Estado de México, donde cerca de 350 mil personas no saben leer ni escribir, 854 mil no cuentan con la primaria y 2 millones 51 mil no culminaron la secundaria; de estas cifras, el 53% son mujeres”.

El desarrollo de México llegará hasta donde llegue su educación

En 43 años de existencia, el INEA ha atendido a más de 31 millones de personas, pero aún subsisten 27 millones de ellas, mayores de 15 años, en rezago educativo. FOTO: Especial

En el INEA –dijo- “estamos convencidos de que el desarrollo de México llegará hasta donde llegue su educación. Y para que nuestro país alcance el estado de bienestar que requiere, es necesario, es urgente reivindicar nuestro principio de primero los pobres, también en la educación” aseguró el director general del INEA.

En 43 años de existencia, el INEA ha atendido a más de 31 millones de personas, pero aún subsisten 27 millones de ellas, mayores de 15 años, en rezago educativo; 4 millones no saben leer ni escribir, más de 6 millones no concluyeron la primaria y más de 16 millones la secundaria, puntualizó.

Enfatizó en la importancia de la estrategia de alfabetización del INEA, puesta en marcha bajo la administración de la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, que tiene como objetivo levantar bandera blanca y declarar a México un país libre de analfabetismo para el año 2026.

La educación, una de las prioridades para el desarrollo social de México

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, resaltó la importancia que tiene la educación como una de las prioridades para el desarrollo social de México. FOTO: Especial

Por su parte el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, resaltó la importancia que tiene la educación como una de las prioridades para el desarrollo social de México.

“Queremos que uno de los legados más importantes de la primera mujer presidenta y de la primera gobernadora en el Estado de México, sea que podamos levantar bandera blanca en analfabetismo. Esto es lo que nos reúne el día de hoy aquí y es el convenio que hemos firmado. Vamos a erradicar el rezago educativo en el Estado de México y en nuestro país”, aseguró.

El secretario de Educación agregó que, “alfabetizar es un acto de amor que ayuda a las personas a generar conciencia y tener ciudadanos críticos. Con la palabra se escribe y se hace la historia, nos transformamos a nosotros mismos y transformamos el mundo”.

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, refrendó su compromiso y disposición para sumarse al combate contra el rezago educativo y aseguró que se trabajará para garantizar el acceso a la educación de sus ciudadanas y ciudadanos.

“Este trabajo sin el esfuerzo de todos ustedes sería imposible, pero haciéndolo en conjunto lo vamos a poder lograr. Hoy quiero decirles que nunca es tarde para aprender, para descubrir un mundo que no sospechamos. Que nos permite ser seres que no solamente descifremos un texto, sino que nos permite construir pensamientos, discutir, opinar, proponer”, subrayó, y agregó, que es importante no perder de vista que la alfabetización es un derecho fundamental y para ejercerlo tenemos un gobierno que se preocupa y se ocupa por brindarla a todas y todos los mexicanos.

Se alfabetizará a 150 mil personas mayores de 15 años durante 2025

La estrategia de alfabetización del INEA tiene como objetivo levantar bandera blanca y declarar a México un país libre de analfabetismo para el año 2026. FOTO: Especial

Como parte de este acuerdo, ambas instituciones se comprometen a alfabetizar a 150 mil personas mayores de 15 años durante 2025. Para lograrlo, se implementarán estrategias como la identificación de la población objetivo por municipio, la capacitación de voluntarios como alfabetizadores y la habilitación de espacios educativos adecuados.

Asimismo, se conformará una Comisión de Seguimiento que coordinará las acciones necesarias para cumplir con los objetivos del convenio, asegurando la participación de diversas dependencias del gobierno estatal y subsistemas educativos. Además, se impulsará el diseño y distribución de materiales didácticos, la difusión de la iniciativa a través de medios de comunicación y la organización de eventos para la entrega de constancias de alfabetización.

Durante el evento se realizó la entrega simbólica de una Constancia de Inscripción como Alfabetizador, con el fin de incentivar la participación voluntaria de personas dedicadas a colaborar en la enseñanza de lectura y escritura.

En la ceremonia también estuvieron presentes autoridades estatales, federales, diputados federales y locales del Estado de México, directoras y directores de instituciones educativas aliadas, dirigentes sindicales, maestras y maestros, así como personas beneficiadas por los servicios del INEA en el estado y asesores educativos.

Sigue leyendo:

Diputados avalan listado de aspirantes a puestos en el Poder Judicial

Marco Rubio agradece a Juan Ramón de La Fuente por envío de 10,000 tropas hacía frontera con EU