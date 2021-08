Disney: TODOS los estrenos que se esperan de MARVEL para el resto de 2021

Si eres fanático del Universo Cinematográfico Marvel, y tienes Disney Plus, debes coocer todos los estrenos que vienen para la segunda mitad del año. Estas son las serie y películas para el 2021.

Son más de 15 los estrenos de Disney para lo que resta de 2021. Teniendo en cuenta que ha sido un año complejo, luego de 2020 y del escenario extraño en el que se encuentran muchos países, con medidas que poco a poco sugieren algo de normalidad y, a la vez, aún con la necesidad de mantener distintas medidas sanitarias, el cine no escapa a esto.

Respecto a Marvel, podemos esperar estrenos como Shang-chi y la leyenda de los diez anillos y Spider-Man: No Way Home, hasta estrenos más próximos como Free Guy con Ryan Reynolds como figura.

Te presentamos la lista de estrenos de Disney y Marvel para los próximos meses:

Free Guy - 13 de agosto.

The Night House - 20 de agosto.

Vacation Friends - 27 de agosto.

Shang-chi y la leyenda de los diez anillos - 3 de septiembre.

The Eyes Of Tammy Faye - 17 de septiembre.

Everybody's Talking About Jamie - 17 de septiembre.

The Last Duel - 15 de octubre.

Ron's Gone Wrong - 22 de octubre.

The French Dispatch - 22 de octubre.

Antlers - 29 de octubre.

Eternos - 5 de noviembre.

Encanto - 24 de noviembre.

Nightmare Alley - 3 de diciembre.

West Side Story - 10 de diciembre.

Spider-Man: No Way Home - 17 de diciembre.

The King's Man - 22 de diciembre.

Varios de estrenos de Disney y Marvel se realizarán de forma exclusiva para el cine. Esto es algo que puede cambiar y que el estudio anunciará según corresponda.

¿Cuál será el nuevo proyecto de los hermanos Russo?

De acuerdo con medios especializados, Joe y Anthony Russo, dúo que ha dirigido muchas de las películas Marvel, estarían en conversaciones para llevar "Secret Wars" a la pantalla grande.

Desde el lanzamiento de Endgame, los Russo han estado enfocados en otro tipo de proyectos. Pero durante una entrevista con BroBible, los hermanos reconocieron que dirigir Secret Wars sería un sueño hecho realidad. "Sería la mayor película que puedas imaginar, y eso es lo que nos entusiasma sobre la historia, la ambición en mucho más grande de la de La saga del Infinito", dijo Anthony Russo.

Por su parte, Joe Russo remarcó que lo que le gusta de Secret Wars es que tanto héroes como villanos se unen para luchar contra un enemigo común. Asimismo señaló que dicha adaptación sería mucho más ambiciosa en escala que el final de Endgame, debido a la cantidad de personajes de distintos cómics que habitualmente no interactúan entre sí.

¿De qué trata Secret Wars

Guerras secretas es uno de los cómics más exitosos de la editorial y que próximamente podría ir rumbo al cine. Para ello, el estudio se habría puesto en contacto con un dúo que conoce a la perfección.

Secret Wars fue una serie de historietas que se publicaron entre 1984 y 1985. A lo largo de 12 números se narra la historia de una entidad cósmica conocida como Beyonder (Todopoderoso), que secuestra a todos los héroes y villanos de la Tierra y los lleva a un planeta ficticio para enfrentarse entre sí.