Todo lo que sabemos de Spider-Man: No Way Home

Spider-Man: No Way Home fue alcanzado por los rumores vueltos realidad tras filtrarse el tráiler de la cinta a través de la lente de un smartphone.

El domingo fue el día en que las primeras imágenes en video de Spider-Man: No Way Home se revelaron. Sin importar que el contenido tuviera partes aún sin editar, el tráiler mostró escenas que alimentan aún más los rumores sobre el tan esperado multiverso del arácnido, donde principalmente se espera la presencia de los Peter Parker: Tobey Maguire y Andrew Garfield.

En el primer tráiler de Spider-Man: No Way Home se ve a viejos conocidos en producciones anteriores de “spidey” como Electro de Jamie Foxx que apareció en The Amazing Spider-Man 2 (2014) y a Alfred Molina como el Doctor Octopus que aunque murió en Spider-Man 2 (2004) será parte de No Way Home.

A Max Dillon y a Otto Octavius se suma Benedict Cumberbatch como Doctor Strange, personaje nacido en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), que sería el tercer mentor del Parker de Tom Holland que tuvo a Nick Fury y a Tony Stark como sus predecesores.

Sin embargo, una de las escenas expuestas en el tráiler filtrado es la imagen de un Spider-Man con brazos metálicos que en el cómic corresponden a un Peter Parker ya consolidado como un científico y no precisamente como el Spider-Man de Holland que los usa en Infinity War.

Por lo anterior, se abre la especulación sobre el origen de la primera llegada del multiverso en Spider-Man. En el mismo tráiler de No Way Home, Doctor Strange comienza a hacer una especie de hechizo con Spider-Man tipo como lo que hizo Madame Web en la serie animada con Parker cuando lo envió a un multiverso con otros Spider-Man para detener a Carnage.

Madame web envió a Spider-Man a un multiverso. Foto: Especial

De manera que si el Doctor Octopus de Molina y Electro de Dillon aparecen en la cinta, es muy probable que los Spider-Man de Maguire y Garfield puedan ser parte del elenco que dejaría a más de un fan satisfecho por el esperado evento.

¿Qué sucede con Peter Parker de Tom Holland?

Spider-Man: Far From Home (2019) dirigida por Jon Watts cierra la Fase 3 del Universo Cinematográfico de Marvel y de la saga de las gemas del infinito como continuación de Avengers: Endgame. Peter Parker de Tom Holland se encuentra en una suerte de incertidumbre y en el limbo al irse su mentor Stark.

El papel de este Spider-Man será trascendental como uno de los héroes más importantes que quedan en el UCM tras la muerte de otros superhéroes emblemáticos en Endgame.

Spider-Man: No Way Home, la tercera película de Tom Holland como Peter Parker se estrenará el próximo 17 de diciembre.

Pese a las primera imágenes compartidas en la web, Marvel Studios aún no ha lanzado nada oficial sobre No Way Home, mientras Holland, conocido por filtrar información de las entregas anteriores, se ha limitado a publicar en su cuenta de Instagram: “Aún no están listos”.

Tom Holland se limitó a poner “Aún no están listos” tras el tráiler filtrado de No Way Home. Foto: Especial

