Por culpa de Loki y Wanda, ¡Bennedict Cumberbatch será el personaje más estresado en Dr. Strange 2!

Las últimas apuestas de Disney Plus han sido todo un éxito no sólo en dinero sino también en el interés de los fans que ahora están muy emocionados por el giro que dará el Universo Extendido de Marvel (UCM) en el cine, luego de la conclusión del arco del Infinito y la caída de Thanos en manos de los Vengadores.

Wandavision y Loki son dos de las más fuertes apuestas de los estudios Disney y Marvel para continuar con la fórmula que les ha dado muy buenos resultados (y millones de dólares) gracias a sus historias entrelazadas y con interacción constante por parte de los protagonistas en otros proyectos cinematográficos y ahora en la pantalla chica.

Y es que después de analizar los respectivos finales de temporada de ambas series (no incluimos a Falcón y el Soldado del Invierno), queda claro que hay mucha expectativa respecto al trabajo que tiene ahora en manos el ‘Hechicero Supremo’, nos referimos desde luego al Dr. Stephen Strange quien está próximo a regresar a la pantalla grande con la secuela de su cinta en solitario Doctor Strange 2: In The Multiverse Of Madness.

En esta cinta se tiene previsto contar con la presencia de Elizabeth Olsen en su papel de Wanda Maximoff y la todavía no confirmada pero muy comentada participación del Dios del engaño, Loki, personificado por el inglés Tom Hiddleston, además no se descarta que pudieran estar dentro de la cinta otros personajes ligados a la fase 3 de Marvel que concluyó como les comentamos con la saga del Infinito.

Desde luego, el protagonista de esta cinta será el cumpleañero Benedict Cumberbatch (19 de Julio 1976), en su papel del hechicero supremo y quien tendrá en sus manos la difícil (sino que imposible) tarea de recomponer el Multiverso Marvel, desatado por un lado por Silvye (Sophia Di Martino) y por los poderes cada vez más portentosos de Wanda.

Puertas abiertas al Multiverso

Recordemos que el final de Loki abrió la puerta para explorar distintos universos dentro de la mitología de Marvel, lo que abre la posibilidad de entrelazar historias que serían un placer para los fans de los cómics y a los cinéfilos que gustan de este tipo de cine; en esta segunda parte de Dr. Strange se tiene contemplado explorar un estilo alejado de lo que Marvel y Disney han hecho en la mayoría de sus proyectos y apostarían por darle un toque parecido a lo que hace su competencia, DC Comics, con una cinta más oscura y bajo la dirección del director de la trilogía original de Spider-Man de los 2 mil, Sam Raimi.

Michael Waldron estará a cargo del guión y será fundamental ya que es el encargado también de la historia de Loki, lo que ha generado que los fans ya imaginen los retos que tenga que vencer el personaje de Cumberbatch para restaurar el Multiverso y si a eso le agregamos que no conforme con lidiar con los enredos de Wanda y Loki, también tendrá que hacerse cargo de un enemigo cósmico y personaje antagónico clásico de Strange, Shuma-Gorath.

Todavía falta mucho para ver ese proyecto en la pantalla grande, sin embargo, el hechicero regresará pronto acompañando a Peter Parker (Tom Holland) en la tercera película del arácnido “Spider-Man No Way Home” para ayudarlo a resarcir el confuso multiverso arácnido en el que podremos ver a tres arañas coparticipando en un mismo universo y a sus respectivos villanos a finales del 2021.

¡Vaya chamba para Strange!