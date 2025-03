Selena Gómez vende en 12 dólares un anillo de diamantes de Benny Blanco, ¿rompe su compromiso?

Las redes sociales encendieron sus alarmas después de que Selena Gómez anunció que se encontraba vendiendo un valioso anillo de diamantes por tan solo 12 dólares; pero es que no se trata de cualquier pieza, ya que la joya que lleva la inicial "B" en diamantes, se convirtió en un símbolo de su relación con Benny Blanco, pues el exclusivo diseño de Jacquie Aiche fue usado por la cantante en diciembre del 2023 para confirmar su noviazgo con el productor musical.

El anillo tenía un valor original de 3,250 dólares y contaba con 0.44 quilates de diamantes pavé; sin embargo, a pesar de su alto valor, Selena decidió desprenderse de este valioso objeto dentro de su campaña "12 días de cosas realmente raras" (#12DaysOfReallyRareStuff), que lanzó como parte de una cuenta regresiva hacia el estreno de su esperado álbum conjunto con Benny Blanco, titulado "I Said I Love You First".

Fue así como el gesto de vender este anillo a un precio simbólico de 12 dólares no solo es un acto de generosidad, sino también una forma de Selena de compartir con sus fans algo profundamente personal, mientras hace la cuenta regresiva para el lanzamiento de su nuevo proyecto musical. En la descripción del artículo, la cantante comentó que esta venta no solo marcaba el primer día de la campaña, sino que también simbolizaba el comienzo de una relación que había sido muy significativa para ella.

Selena Gómez vende anillo dedicado a Benny Blanco

Para los seguidores de Selena Gomez, el anillo con la inicial "B" no es solo una joya de lujo, sino un emblema del inicio de una relación especial con Benny Blanco. En diciembre de 2023 la cantante lo compartió en una historia de Instagram, dejando claro al mundo que el productor musical no solo era un colaborador en su vida profesional, sino también una persona especial en su vida personal, por lo que el anillo se convirtió en el elemento que consolidó públicamente esta conexión.

Este tipo de gestos reflejan el deseo de Selena de mantener un vínculo cercano con sus fans, permitiéndoles adquirir piezas únicas de su vida personal y carrera.

Fotografía: Instagram/@selenagomez

La venta del anillo de diamantes fue solo el primer paso de la campaña "#12DaysOfReallyRareStuff", iniciativa con la que la cantante prometió regalar o subastar diversos objetos de gran valor simbólico tanto para ella como para sus seguidores. El segundo día de la campaña incluyó el sorteo gratuito de un bolso Coach Selena Grace, que la cantante diseñó en colaboración con la famosa marca; este bolso, cuyo precio original ronda los 395 dólares, fue entregado de forma gratuita a la persona ganadora, quien fue notificada por correo electrónico.

A medida que avanza la campaña, es probable que otros objetos relacionados con la trayectoria de Selena, tanto en su faceta musical como personal, se pongan a disposición de sus seguidores, creando aún más expectativas y emocionando a millones de personas.

Es así como a tan solo unos días del lanzamiento de "I Said I Love You First", Selena Gomez continúa dando muestras de su madurez tanto en lo personal como en lo profesional, pues en declaraciones previas, la cantante señaló que este álbum será uno de los más honestos de su carrera, abordando temas personales que reflejan su crecimiento como mujer y artista.

A través de gestos como la venta simbólica del anillo y la creación de una campaña que involucra a sus fans, la cantante parece estar dispuesta a compartir su vida y su arte de una manera más abierta que nunca.

Fotografía: Instagram/@selenagomez

Además, Selena ha destacado que el disco no solo es una colaboración con Benny Blanco, sino que también refleja una nueva etapa en su vida, donde la vulnerabilidad y la autenticidad jugarán un papel central. Los fans esperan con ansias el lanzamiento, ya que no solo se trata de un álbum musical, sino de una obra profundamente conectada con su vida y emociones.

¿Quién es el esposo de Selena Gomez?

Selena Gomez y Benny Blanco, reconocidos por sus contribuciones en la industria musical, han compartido una historia de amor que ha capturado la atención de muchos. Aunque no están casados actualmente, su compromiso en diciembre de 2024 marca un hito significativo en su relación.