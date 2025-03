Muere Stedman Pearson, icónico cantante de Five Star, mientras le realizaban una diálisis

El mundo de la música se encuentra de luto tras la muerte de Stedman Pearson, reconocido cantante británico y miembro destacado del grupo Five Star. Stedman murió el 10 de marzo de 2025 a los 60 años, mientras se sometía a un tratamiento de diálisis debido a complicaciones derivadas de la diabetes, según confirmó su hermana Deniece Pearson.

Five Star fue una banda británica de pop y R&B formada en 1983 por los cinco hermanos Pearson: Stedman, Deniece, Doris, Lorraine y Delroy. Bajo la dirección de su padre y mánager, Buster Pearson, la agrupación rápidamente ganó popularidad en el Reino Unido. Su estilo se caracterizaba por elaboradas coreografías y vestuarios coordinados, lo que les valió comparaciones con grupos como The Jackson 5.

Aunque Five Star alcanzó su mayor éxito en el Reino Unido, su influencia se extendió a nivel internacional. En Estados Unidos, lograron posicionarse en las listas de R&B con temas como "Can't Wait Another Minute" y "Let Me Be the One". Además, su estilo y sonido dejaron una marca en la escena pop y R&B de los años 80, inspirando a futuras generaciones de artistas.

¿Quién fue el icónico Stedman Pearson?

Los seres queridos de Stedman Pearson lo recordaron con cariño como un hombre de gran nobleza y un familiar ejemplar, por lo que en un emotivo mensaje compartido a través de medios británicos, su familia expresó: "increíble hijo, hermano y tío [...] un caballero hasta el final. Que los recuerdos y el amor que nos brindó a nosotros y al mundo sean nuestro mayor consuelo. Lo extrañaremos profundamente", declararon.

Stedman Pearson será recordado no solo por su talento y contribuciones a la música, sino también por su dedicación y pasión que inspiraron a muchas personas.

Fotografía: Instagram/@stedman.official

Stedman Pearson nació el 29 de junio de 1964 en Romford, Essex, Inglaterra y antes de unirse a Five Star, estudió danza y moda, disciplinas que posteriormente influirían en la estética y las coreografías del grupo. Entre 1985 y 1988, Five Star disfrutó de un notable éxito comercial ya que su álbum debut, "Luxury of Life" (1985), alcanzó el puesto 12 en las listas británicas y fue certificado platino. De este trabajo se desprendieron sencillos como "All Fall Down" y "System Addict", este último llegando al número 3 en el Reino Unido.

El segundo álbum, "Silk and Steel" (1986), consolidó su éxito al alcanzar el primer lugar en las listas británicas y obtener una certificación cuádruple platino. Este disco incluyó seis sencillos que ingresaron al top 15 del Reino Unido, destacando "Rain or Shine", que llegó al número 2; de la misma forma, en 1987 Five Star fue galardonado con el Brit Award al Mejor Grupo Británico, siendo la primera formación de artistas afroamericanos en recibir este reconocimiento.

Stedman Pearson y su camino después de Five Star

A finales de los años 80, la popularidad de Five Star comenzó a declinar, por lo que el álbum "Rock the World" (1988) no logró replicar el éxito de los anteriores, alcanzando solo el puesto 17 en las listas británicas y siendo certificado plata. Posteriormente, la banda experimentó cambios de discográfica y una disminución en las ventas, lo que llevó a su separación en 1995.

Su legado perdura en las melodías y ritmos que definieron una era y continúan resonando en la actualidad.

Fotografía: Instagram/@stedman.official

Tras la disolución de Five Star, Stedman exploró diversas facetas profesionales, dirigiendo un servicio de limusinas, impartiendo clases de danza y participando en programas de televisión como "All Star Talent Show" y "Celebrity Scissorhands". A pesar de su disolución, Five Star mantuvo una base de seguidores leales, por lo que en 2002, Stedman, junto a sus hermanas Deniece y Lorraine, participó en la gira "Here and Now", que celebraba la música de los años 80. Además, en 2007, Sony BMG lanzó un DVD titulado "Five Star Performance", recopilando sus videos musicales más destacados.