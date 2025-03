Fue la cantante más famosa de México, un escándalo la llevó a la cárcel y así luce en la actualidad

Para nadie es un secreto que la industria de la música es una de las más importantes en México. Son varias las figuras en nuestro país que gracias a su envidiable voz han logrado ocupar los niveles más altos de popularidad en nuestra sociedad. Desafortunadamente no todos corren con la misma suerte.

Hace varios años la cultura pop de México fue testigo de la repentina aparición de una joven cantante que prometía convertirse en toda una referente de la música, sin embargo, con el paso de los años su luz se apagó después de estar involucrada en uno de los escándalos más sonados en la industria del entretenimiento.

La cantante fue de las favoritas. Foto: Especial

¿Qué fue de Mary Boquitas?

Fue en 1984 cuando María Raquenel Portillo debutó en el mundo del espectáculo como integrante del grupo juvenil "Boquitas Pintadas". A partir de ese momento su carrera como cantante se convirtió en una de las más prometedoras gracias a su incuestionable voz.

Después de destacar en la agrupación "Boquitas Pintadas", María Raquenel siguió deslumbrando con su talento musical, pero ahora como solista y bajo el nombre de "Mary Boquitas". Algunos de sus sencillos más destacados son "A Contratiempo", "La felicidad no se compara" y "Ya no me ama", los cuales le valieron el reconocimiento internacional.

Justo cuando estaba en lo más alto de su carrera, "Mary Boquitas" fue detenida en el año 2000 después de ser detenida en Río de Janeiro en Brasil. La cantante, junto a Gloria Trevi y Sergio Andrade, fueron acusados por corrupción de menores, delito que la llevó a pasar varios años en prisión. La cantante obtuvo su libertad en 2004.

Así luce actualmente Mary Boquitas

Después de salir en prisión, "Mary Boquitas" siguió formando parte de la industria de la música, pero también incursionó en la actuación. Algunos de los trabajos que hizo como actriz fue en la obra de teatro "Aventurera" y en las telenovelas "Muchachitas", "Una familia con suerte" y "Santa diabla". Su última aparición en la pantalla chica fue en 2013.

En cuanto a su carrera musical, María Raquenel, prefirió ya no usar el nombre de "Mary Boquitas", siguió con su carrera al lanzar el álbum "Es puro corazón" y en 2017 lanzó el sencillo "Una nueva mujer". Actualmente, desde 2023, María Raquenel conduce el podcast "En boca cerrada", donde habla de su carrera musical y algunas de las controversias que ha protagonizado.