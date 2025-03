Evacúan el Auditorio Nacional en medio del concierto de Miguel Bosé por sismo en la CDMX | VIDEO

Miguel Bosé tiene un concierto en la Ciudad de México este viernes 14 de marzo de 2024, pero en medio de la noche, la gente tuvo que ser evacuada del Auditorio Nacional porque sonó la alerta sísmica por un movimiento telúrico detectado en Tlaxiaco, Oaxaca de magnitud 5.5, de acuerdo con las autoridades.

El concierto se estaba ejecutando cuando comenzó a sonar la característica alerta sísmica, por lo que se cortó la música y la gente se levantó de sus butacas para salir inmediatamente del lugar, yendo rápidamente a los puntos de reunión que son establecidos por la seguridad del inmueble.

Hasta el momento, no han hecho ningún comunicado por parte del artista español, Miguel Bosé, así como el inmueble. Las cosas no pasaron a mayores, ya que no se han reportado daños en la capital mexicana, ni tampoco en la estructura u otros rincones del famoso Auditorio Nacional.

Miguel Bosé al escenario del Auditorio Nacional para seguir conviviendo con las casi 10 mil personas que se dieron cita en el lugar. No solamente bromeó, también le preguntó a la gente si se encuentran bien y con ganas de retomar el concierto, mismo que siguió su curso como estaba planeado.

"Hace cuántos años que abrió, jamás en la vida me había pasado semejante cosa, no sé a ustedes, pero mañana no se quejen de que esto no ha sido una super chingona producción", fueron las palabras que dijo al pararse de nueva cuenta sobre las tarimas.

Para momentos como este, el Auditorio Nacional cuenta con un total de 42 salidas de emergencia tanto para el público presente como para miembros del staff, los músicos que participan en el acto, invitados, entre otras personas que se encuentren dentro. Además, hay protocolos y brigadas para mantener a la gente a salvo.