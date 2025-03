Horóscopo Nana Calistar HOY 15 de marzo, Piscis y Virgo recibirán una sorpresa

La energía de la Luna sigue haciendo de las suyas, por lo que este fin de semana sentirás que las cosas se mueven en tu beneficio. El eclipse lunar puede traerte la decepción con alguien que considerabas amigo, pero, a cambio, contarás con un grupo de amistades muy leales que serán un gran apoyo para ti.

Nana Calistar te revela el mensaje del horóscopo para hoy 14 de marzo. Descubre cuáles serán los signos del zodiaco que serán bendecidos con salud, dinero y amor. Durante este cambio estacional, Mercurio en Aries activará la creatividad y la comunicación, mientras que la posición de Neptuno traerá revelaciones importantes para Piscis, Virgo y Sagitario.

Horóscopo de hoy 14 de marzo, según Nana Calistar

Piscis

Acuario

Cambios bastante buenos en el área de la economía y una verdad saldrá a la luz en próximos días. Recibirás un dinero extra que te ayudará mucho en el ámbito de lo económico, pero necesitas invertir en algo que te genere a corto o mediano plazo. Vienen amores de una noche y posibilidad de realizar un viaje en el cual te la pasarás de lo mejor.

Capricornio

Ejercicio y dieta podrían ayudarte a recuperar tu autoestima. Te llegará noticia de una persona importante. No dejes que la vida se vaya rápido y sin disfrutarla, necesitas tener mucho cuidado con lo que buscas y esperas pues te has equivocado demasiado al desear cosas que no son para ti, pero te has aferrado en tenerlas.

Sagitario

No permitas que chismes del pasado arruinen tu presente, suelta y deja ir todo lo que te estrobe y cause estrés en tu vida. Es importante que pienses bien hacia dónde te diriges pues podrías cometer grandes errores, hay un compromiso en puerta, no te adelantes y dale tiempo al tiempo para que las cuestiones amorosas y laborales maduren o podrías cometer un grave error. Te llegará mensaje o llamada que te cambiará el día.

Escorpión

En el amor vienen muchas oportunidades buenas para ti y si sufriste porque alguien se fue ya no te preocupes pues empezarás a sanar esas heridas que no habías podido superar. La vida te llenará de sorpresas y por fin conocerás el verdadero sentido del amor y la amistad. Ya no esperes nada de nadie y date la oportunidad de reencontrarte con tu interior y dejarte llevar por lo que tu corazón siente y expresa.

Libra

Trata de comunicarte más con tu pareja en caso de tener pues será la clave para solucionar cualquier problema. Viene un dinerito muy bueno y suerte en negocios y juegos de azar. Vienen cambios muy buenos y la oportunidad de crecer más como persona y ser humano. Ya no dejes que nada del pasado te afecte, disfruta lo que vives cada día y quita de tu camino a esas personas que solo dañan tu existencia. Los ángeles están de tu lado para atraer fortuna. Foto: Copilot

Virgo

Ten cuidado con cambios muy drásticos en tu vida pues podrían impactar mucho en tu círculo de amistades, algunas veces te alzas demasiado y te tomas atribuciones que no te corresponden, la vida te pondrá una prueba muy grande en la cual entenderás muchas cosas y entenderás el camino que has recorrido. Ten cuidado con la manera en que te expresas de tus seres queridos pues podrías cometer una indiscreción y fregar a quien de verdad importa.

Leo

Se vienen días en los cuales andarás con el carácter algo alterado por ciertas situaciones que estarás viviendo en estos días. Cuidado con una amistad cercana la cual podría buscar afectarte de muchas maneras. Oportunidad de cambio de casa y de emprender un nuevo negocio que te va a traer grandes ventajas. Viene mucho trabajo y mortificaciones, estrés y responsabilidades tanto laborales como en lo que se refiere al ámbito familiar.

Cáncer

Hay movimientos en la cuestión de los dineros que te van a beneficiar mucho solo date la oportunidad de ahorrar para unos gastos importantes que se aproximan. Ya no seas tan celoso o celosa y aprensiva sino crees en tu pareja o la persona con la que sales pues no vale la pena seguir ahí. Cambia la manera de actuar con ciertas personas, no merecen tu lastima ni tu ayuda, pues entre más les apoyas más siguen ahí hablando a tus espaldas.

Géminis

Es momento de comenzar a creer y confiar un poco más en ti y darte la oportunidad de cumplir esas metas que has hecho a un lado por ayudar y apoyar a las demás personas. Días en los cuales la vida y el amor te van a sonreír de muchas formas, tu agradece y dale hacia delante. No te dejen caer por comentarios negativos de personas envidiosas, recuerda que tu actitud y seguridad ante la vida suele despertar muchas envidias.

Tauro

No te confundas en tus sentimientos pues una persona podría sacarte de tu zona de confort. Eres bueno dando tu crítica de lo que sucede alrededor y eso algunas veces te puede traer problemas por tu sinceridad, evita caer en esas cuestiones que solo te llenan de enemigos. No te desesperes, el trabajo no vendrá a ti, necesitas moverte si quieres conseguir algo bueno, en el área de ventas te vendría excelente.

Aries

Ten cuidado con pérdidas materiales, te enteras de un chisme en la familia el cual podría afectarte demasiado. La vida te devolverá a manos llenas todo tu esfuerzo y dedicación y en este mes recibirás dos noticias muy especiales que te cargarán de energía y ganas de continuar tu vida. Es posible que sientas necesidad de recuperar una amistad que perdiste hace tiempo, si está en tus manos solucionar y arreglar ese problema adelante.