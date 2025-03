Galilea Montijo rompe el silencio sobre su exclusividad con Televisa tras rumores de su salida

En medio de crecientes especulaciones sobre su permanencia en Televisa, Galilea Montijo protagonizó un tenso encuentro con la prensa al ser cuestionada sobre los rumores que apuntan a que su contrato con la televisora estaría por llegar a su fin. Su respuesta dejó sorprendidos a los reporteros.

Pues fue en una conferencia para los medios, donde soltó varias respuestas sobre su continuidad con la empresa de San Ángel, por lo que si bien se mostraba incómoda con los cuestionamientos, no hubo una respuesta clara sobre si tiene o no la famosa “exclusividad” con Televisa.

Cabe mencionar que desde hace semanas, se ha hablado sobre la posibilidad de que la conductora ponga fin a su relación con Televisa para unirse a Univisión. Según diversas versiones, las negociaciones para renovar su contrato no habrían avanzado debido a discrepancias económicas. No obstante, ni Montijo ni la empresa han confirmado esta información.

Ante la insistencia de los medios sobre su supuesta salida de la televisora, Montijo respondió de manera contundente. Durante un encuentro con periodistas, uno de ellos mencionó los rumores sobre el fin de su exclusividad, a lo que la conductora reaccionó con firmeza.

"Ah, ¿me estás avisando? Ah, no sabía, o sea, ¿me estás avisando que me la quitaron? Porque hasta donde yo sé, no", respondió Galilea Montijo.